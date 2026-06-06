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    Apple Arcade'e 9 yeni oyun geliyor: İşte tam liste

    Apple, abonelik servisi Apple Arcade için 9 yeni oyun duyurdu. Futbol, şehir kurma, kart ve macera türlerinde yapımlar önümüzdeki haftalarda kütüphaneye katılacak.

    Apple Arcade'e 9 yeni oyun geliyor: İşte tam liste Tam Boyutta Gör
    Apple, abonelik tabanlı oyun servisi Apple Arcade'in oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hizmete toplam dokuz yeni oyunun ekleneceği duyuruldu. Oyunlardan dördü bugün erişime açılırken, kalan beş yapım ise haziran sonu ve temmuz başında kullanıcılarla buluşacak.

    Apple Arcade'e 9 yeni oyun geliyor

    Bilmeyenler için Apple'ın aylık aboneliğe bağlı oyun hizmeti olan Apple Arcade, 200'den fazla oyuna sınırsız erişim sunarken düzenli olarak yeni içeriklerle güncelleniyor. Türkiye'de hizmete aylık 69,99 TL karşılığında erişilebiliyor. Apple'ın açıklamasına göre bugün itibarıyla Apple Arcade kütüphanesine dört yeni oyun eklendi.

    Bunlar arasında futbol temalı Mini Football Legends, popüler sanal evcil hayvan serisinin devamı olan My Talking Tom 2+, iş yönetimi simülasyonu Coffee Inc 2+ ve klasik kart oyunu FreeCell Solitaire: Card Game+ yer alıyor.

    Ayrıca Apple, önümüzdeki haftalarda beş yeni oyunun daha platforma katılacağını doğruladı. 30 Haziran'da yayınlanacak Family Feud Pocket, televizyon yarışma programı Family Feud'u mobil cihazlara taşıyacak. Yapımda günlük görevler, çevrim içi ve yerel çok oyunculu modlar ile özel soru paketleri bulunacak. 2 Temmuz tarihinde ise dört yeni oyun daha kullanıcılara sunulacak. Bunlar Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Pocket City 2+ ve Draw It+.

    • Mini Football Legends – 4 Haziran
    • My Talking Tom 2+ – 4 Haziran
    • Coffee Inc 2+ – 4 Haziran
    • FreeCell Solitaire: Card Game+ – 4 Haziran
    • Family Feud Pocket – 30 Haziran
    • Dungeon Clawler+ – 2 Temmuz
    • Creatures of the Deep+ – 2 Temmuz
    • Pocket City 2+ – 2 Temmuz
    • Draw It+ – 2 Temmuz
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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