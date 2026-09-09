Apple, beyin ve kas aktivitesini temassız ölçebilen teknolojiyi satın aldı

Sonera’nın teknolojisi ne sunuyor?
Sonera, geliştirdiği teknolojiyi beyin ve vücudun ürettiği manyetik alanları invaziv olmayan yöntemlerle ölçebilen algılama sistemi olarak tanımlıyor. Şirketin çözümü, geleneksel elektriksel ölçüm tekniklerinden farklı olarak sinirsel verileri doğrudan cilt teması gerektirmeden analiz edebiliyor.
Şirket, 2023 yılında yaptığı açıklamada bu teknolojinin beyin aktivitesinin kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi fizyolojik sinyaller kadar kolay ölçülebilmesinin önünü açabileceğini belirtmişti. Sonera ayrıca sistemin kas aktivitesinden yararlanan yeni nesil giyilebilir cihazları ve deneyimleri mümkün kılabileceğini savunuyordu.
Apple Watch’ta kullanılabilir
Sonera’nın geliştirdiği temel bileşenlerden biri, biyomanyetik çip olarak öne çıkıyor. Bu çipin gelişmiş protezlerin kontrol edilmesi, nöromüsküler rahatsızlıkların sürekli takip edilmesi, hastalıklarla ilişkili biyobelirteçlerin keşfedilmesi ve spor performansının izlenmesi gibi kullanım alanlarına yönelik olduğu belirtiliyor.
Haliyle Apple’ın Sonera’yı satın alması söz konusu teknolojinin gelecekte şirketin sağlık ve erişilebilirlik ürünlerinde kullanılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Özellikle Apple Watch’un sağlık takibi ve erişilebilirlik yeteneklerinin daha gelişmiş biyometrik ve kas aktivitesi ölçümleriyle genişletilmesi olası kullanım alanları arasında değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: