Apple, üç Mac modeline daha donanım desteğini kesti

Intel işlemcili üç MacBook artık yalnızca pil değişimi için uygun
- MacBook Pro (13 inç, 2018, dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)
- MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
Apple yakın zamanda satıştan kaldırılmış ürünler listesine üç Mac daha ekledi. 2018 Retina MacBook Air, dört Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip 13 inç 2018 MacBook Pro ve iki Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip 13 inç 2017 MacBook Pro artık obsolete listesinde yer alıyor.
Apple, yedi yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sonlandırdığı ürünleri satıştan kaldırılmış (obsolete) olarak değerlendirdiğini söylüyor. Şirket, satıştan kaldırılmış ürünlerle ilgili donanım servisi sağlamaya devam etmiyor. Servis sağlayıcıları da bu ürünler için parça sipariş edemiyor. Mac laptoplar, parçaların bulunabilirliğine bağlı şekilde, ürünün satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pilleri kapsayan bir uzatılmış onarım süresine uygun olabiliyor. Dolayısıyla listedeki üç Mac bilgisayara sahipseniz yalnızca pilini değiştirme hakkınız var.
2018 MacBook Air, Touch ID ve Retina ekranlı ilk Air serisi modeliydi. Önceki MacBook Air modelleri, çok daha düşük çözünürlüğe ve daha az canlı renklere sahip Retina olmayan bir ekrana sahipti. 2018 aynı zamanda MacBook Air için yeniden tasarım yılıydı; Apple daha küçük çerçeveler ve daha ince, daha hafif bir kasa tanıttı.
Apple'ın 2017 MacBook Pro'su Intel Kaby Lake işlemcileri kullanıyordu ve işlemci dışında bir yenilik getirmedi. 2018’de çıkan model, True Tone ekran desteği ve kelebek tuşlu üçüncü nesil klavye ile geldi.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.macrumors.com/2026/08/31/apple-retina-macbook-air-obsolete/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim