    Apple bu yıl 5 milyon MacBook Neo satabilir: Satışları arttırması bekleniyor

    Pazar araştırma şirketi TrendForce’a göre Apple, yeni MacBook Neo modeliyle 2026 yılında 4 ila 5 milyon adetlik satış rakamına ulaşabilir ve satışlarını %7,7 oranında arttırabilir.

    Apple bu yıl 5 milyon MacBook Neo satabilir Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi TrendForce’a göre Apple, yeni MacBook Neo modeliyle 2026 yılında 4 ila 5 milyon adetlik satış rakamına ulaşabilir. Bu da Apple’ın dizüstü bilgisayar sevkiyatında yıllık %7,7 oranında bir artışa ve macOS işletim sisteminin pazar payının %13,2’ye çıkmasına katkı sağlayabilir.

    Bu tahmin, genel olarak dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının bu yıl %9,2 oranında düşmesinin beklendiği ortamda dikkat çekici bulunuyor. TrendForce, Apple’ın daha uygun fiyatlı bu modelle sadece fiyat farkını kapatmakla kalmayıp, aynı zamanda genç kullanıcılar arasında erken dönemde marka bağlılığı oluşturabileceğini vurguluyor.

    Apple, Chromebook'lara rakip olmayı hedefliyor

    MacBook Neo, iPad ile 1.099 dolarlık MacBook Air arasındaki fiyat boşluğunu dolduruyor. Bu segmentte uzun süredir Chromebook ve Windows cihazlar hakimdi. iPhone 16 Pro’da da yer alan A18 Pro işlemcisinden güç alan MacBook Neo, mobil tabanlı bu işlemciye rağmen tam macOS işletim sistemi sunuyor. Cihaz, 13 inç Liquid Retina ekrana, 16 saate kadar pil ömrüne ve 1,2 kg’lık hafif alüminyum kasaya sahip. 

    Apple bu yıl 5 milyon MacBook Neo satabilir Tam Boyutta Gör
    Neo’nun eğitime özel fiyatı 499 dolar (Türkiye'de 32.000 TL) olarak belirlendi. Bu rakam, 200-350 dolar arasındaki Chromebook’lara kıyasla daha yüksek olsa da Apple, sunduğu masaüstü işletim sistemi, uzun yazılım desteği ve iPhone ile entegrasyon gibi avantajların bu farkı telafi edeceğine inanıyor. Özellikle iPhone sahipleri için sunulan Handoff, Evrensel Pano ve iPhone Yansıtma gibi özellikler, Neo’yu telefonlarının güçlü bir tamamlayıcısı haline getiriyor.

    IDC’nin verilerine göre Chromebook’lar uzun süredir ABD’deki okullarda lider konumda. Neo, Apple’ın bu alana daha önce iPad ya da yenilenmiş Mac’lerle girmeye çalıştığı pazara daha doğrudan ve rekabetçi bir seçenek sunuyor.

    Öte yandan Neo’nun bazı sınırlamaları var. Giriş modelinde sadece 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor ve bellek artırımı yapılamıyor. Touch ID özelliği ise sadece 699 dolarlık modelde yer alıyor. Ayrıca MagSafe desteği de bulunmuyor ve yalnızca iki USB-C portu mevcut. TrendForce, özellikle 8 GB RAM sınırının kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağının satışları önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtiyor.

    Apple bu ürünü doğrudan kâr amacıyla değil, ekosistemini daha geniş kitlelere ulaştırmak için stratejik bir adım olarak konumlandırıyor. Özellikle tüm sektörü etkileyen bellek tedarik sorunları ve ekonomik baskılar altında, Apple yeni kullanıcı gruplarına ulaşarak uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklemeye çalışıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

