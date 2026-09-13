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    Apple bu yıl 8 yeni ürün daha tanıtacak: İşte beklenen modeller

    Apple'ın iPhone 18 etkinliği sona erdi ancak şirketin 2026 planı henüz tamamlanmadı. Söylentilere göre yıl bitmeden iPad, Mac, HomePod ve yeni bir Beats modeli gelecek.

    Apple bu yıl 8 yeni ürün daha tanıtacak: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinliğin ardından yılın geri kalanında da ürün duyurularına devam etmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin 2026 sonuna kadar tanıtılacak 8 yeni ürünü daha bulunuyor. İşte beklenen modeller ve dahası...

    Yeni iPad mini ve Mac modelleri

    Apple'ın yeni iPad mini üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Modelin A19 Pro veya A20 Pro işlemcilerinden biriyle gelmesi ve OLED ekran kullanması bekleniyor. Ayrıca deliksiz yeni bir hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım da gündemde. Mac tarafında ise M6 işlemcili yeni iMac modellerinin ve farklı renk seçeneklerinin tanıtılması bekleniyor.

    Bunun yanında 14 inç ekranlı, temel seviyedeki yeni MacBook Pro modelinin de M6 çipiyle piyasaya çıkacağı söyleniyor. Daha büyük değişiklik ise OLED ekranlı yeni MacBook Pro'da yaşanabilir. 2026 sonu veya 2027 başında tanıtılması beklenen modelin OLED ekran, dokunmatik panel, Dynamic Island ve daha ince bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

    Apple bu yıl 8 yeni ürün daha tanıtacak: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Bazı iddialarda cihazın MacBook Ultra olarak adlandırılacağı ve macOS 27'nin dokunmatik kullanıma uygun yeni bir arayüz sunacağı belirtiliyor. M5 Pro ve M5 Max işlemcilerin yanı sıra M5 Ultra seçeneği de gündemde.

    Apple ev ürünlerini de yenileyecek

    Apple'ın ev ürünleri tarafında da üç yeni cihaz hazırladığı aktarılıyor. Yeni Apple TV, A17 Pro veya daha yeni bir çip, Apple Intelligence için 8 GB RAM, Siri AI desteği, Wi-Fi 7 özellikli N1 çipi ve yenilenmiş Siri Remote ile gelebilir. Tasarımın ise mevcut modele oldukça benzer olması bekleniyor.

    Apple bu yıl 8 yeni ürün daha tanıtacak: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Yeni HomePod mini modelinde daha yeni bir işlemci, Siri AI, geliştirilmiş ses, Wi-Fi 7 destekli N1 çipi ve ikinci nesil Ultra Wideband teknolojisi bulunabilir. Yeni renk seçenekleri de sunulabilir.

    Apple'ın üzerinde çalıştığı Home Hub ise tamamen yeni bir ürün olacak. 6 ila 7 inçlik kare ekran, A18 veya daha yeni bir çip, Apple Intelligence, FaceTime, widget'lar ve farklı saat tasarımları sunması bekleniyor. Cihazın hoparlör tabanlı masaüstü ve duvara monte edilebilen iki versiyonu olacağı belirtiliyor.

    Son olarak Apple'ın Beats 360 adlı yeni kulak üstü kulaklığını eylül sonundan önce tanıtması bekleniyor. AirPods Max benzeri tasarım, değiştirilebilir kulak yastıkları ve kafa bandı, IPX4 sertifikası ve Beats Studio Pro'ya kıyasla 1,75 kata kadar daha güçlü gürültü engelleme özelliği iddialar arasında yer alıyor.

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