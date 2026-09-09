Apple bugün hangi ürünleri tanıtacak? Beklentiler neler?

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Apple, yılın en önemli ürün lansmanlarından birine bugün çıkıyor. Şirketin Cupertino’daki etkinliğinde iPhone 18 Pro serisi, katlanabilir iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 modellerini tanıtması bekleniyor. Etkinliğin en dikkat çeken ürünü ise Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u olacak.

Yeni CEO'nun ilk tanıtım etkinliği

iPhone Duo

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

Lansman TSİ 20.00’de başlayacak. Etkinlik aynı zamanda Apple’ın yeni CEO’su John Ternus’un CEO olarak ilk büyük ürün tanıtımı olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Ternus, 1 Eylül’de Tim Cook’tan CEO koltuğunu devralmıştı.

Katlanabilir iPhone Duo sahneye çıkacak

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Apple’ın lansmandaki en büyük sürprizi olması beklenen iPhone Duo, şirketin yaklaşık 20 yıldaki en büyük iPhone tasarım değişikliklerinden birini temsil edecek. Katlanabilir telefonun başlangıç fiyatının 2.000 dolar civarında olması bekleniyor. Üst konfigürasyonlarda fiyatın yaklaşık 3.000 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone’u Duo olacak: Fiyatı ortaya çıktı 5 sa. önce eklendi

iPhone Duo’nun kısa ve geniş bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Cihazda A20 Pro işlemci ve Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem kullanılacak. Katlanabilir ekran sayesinde yan yana uygulama çalıştırma ve iPad benzeri çoklu görev özellikleri de sunulacak.

iPhone 18 Pro ve Pro Max geliyor

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Apple'ın yeni amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olacak. Tasarım tarafında geçen yılki modellere göre büyük değişimler olmayacak. Bununla birlikte renk seçeneklerinde değişiklik yapılacağı ve turuncunun yerini bordo kırmızı tonunun alacağı belirtiliyor.

Asıl yenilikler kamera sisteminde olacak. Apple’ın yeni lensler ve profesyonel kamera yazılımları kullanacağı, özellikle Pro Max modelinde mekanik diyafram sistemine geçiş yapacağı aktarılıyor.

Apple’ın bu etkinlikte standart iPhone 18, iPhone 18e veya iPhone Air 2 modellerini tanıtması beklenmiyor. Bu modellerin 2027'nin başında duyurulacağı öne sürülüyor.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4

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Akıllı saat tarafında ise Series 12 ve Ultra 4 modelleri karşımıza çıkacak. Büyük bir tasarım değişikliği yerine kasa ve kayışlarda yenilikler ile yeni renk seçenekleri sunulması bekleniyor. Series 12'de seramik kasa seçeneğinin geri dönmesi, Ultra 4'te ise daha uzun pil ömrü sunulması gündemde. Her iki cihazda da Apple’ın asıl odağı sağlık ve fitness özelliklerinde olacak.

AirPods 5

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Apple’ın etkinlikte yeni AirPods 5 modelini de tanıtması bekleniyor. Daha önce bu etkinlikte tanıtılması planlanan, çevresini analiz etmek için kamera sensörleri içeren üst seviye AirPods modelinin ise 2027’ye ertelendiği belirtiliyor. Kulaklıkların en önemli yükseltmesi ise önceki nesle kıyasla çok daha gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği olacak.

iPhone fiyatlarına zam bekleniyor

Apple’ın yeni ürünlerinde fiyat tarafı da etkinliğin önemli başlıklarından biri olacak. Şirket, bellek çipi tedarikindeki sorunlar nedeniyle haziran ayında Mac, iPad ve ev ürünlerinin fiyatlarını artırmış ancak iPhone fiyatlarını o dönemde değiştirmemişti.

Bu kez iPhone tarafında da zam yapılması bekleniyor. İddialara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in fiyatı 100'er dolar artırılacak. Ayrıca mevcut modellerde de Türkiye’de fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

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Apple bugün hangi ürünleri tanıtacak? Beklentiler neler?

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