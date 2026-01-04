Giriş
    Apple A20 yonga seti yüzde 80 fiyat artışı yaşıyor

    2026 yılı Apple için pek de iyi başlamadı. DRAM krizinin yanında TSMC 2nm üretim sürecinin de oldukça maliyetli çıkması yonga tarafında Apple’ın işini zora sokuyor.

    Apple Tam Boyutta Gör
    Bu yıl iPhone 18 serisine hayat vermesi beklenen Apple A20 yonga setinin önemli iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Firmanın 2nm sürecine geçişini temsil eden Apple A20 haliyle maliyeti de yukarı çekiyor. 

    Apple A20 el yakacak

    Sektörden gelen bilgilere göre TSMC’nin 2nm süreciyle dökülecek olan Apple A20 yonga setinin firmaya maliyeti 280$ civarında olacak. Bu da önceki nesle göre yüzde 80 civarında bir fiyat artışı anlamına geliyor. 

    TSMC verimliliği yakalayabilmek adına Gate-All-Around (GAA) olarak da bilinen nano katman transistör teknolojisine yer veriyor. İstiflenmiş nano katman kanallarını çevreleyen geçişler, mükemmel bir elektrostatik kontrol sağlıyor ve mantık yoğunluğu da 1.2 kat artıyor. Bu teknoloji haliyle maliyetleri de arttırıyor. 

    Diğer bir unsur da 2nm süreci için Apple dışında pek çok yonga tasarımcısının sıraya girmiş olması. Apple her yıl üretim bantlarının önemli bir kısmını kapatmak için devasa bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Henüz bu maliyetler iPhone 18 fiyatlarına nasıl yansıyacak belli değil ancak DRAM bellek krizi de hesaba katıldığında tüketiciler büyük bir şokla karşılaşabilir. 

