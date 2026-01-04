Apple A20 yonga seti yüzde 80 fiyat artışı yaşıyor

Apple A20 el yakacak
Sektörden gelen bilgilere göre TSMC’nin 2nm süreciyle dökülecek olan Apple A20 yonga setinin firmaya maliyeti 280$ civarında olacak. Bu da önceki nesle göre yüzde 80 civarında bir fiyat artışı anlamına geliyor.
TSMC verimliliği yakalayabilmek adına Gate-All-Around (GAA) olarak da bilinen nano katman transistör teknolojisine yer veriyor. İstiflenmiş nano katman kanallarını çevreleyen geçişler, mükemmel bir elektrostatik kontrol sağlıyor ve mantık yoğunluğu da 1.2 kat artıyor. Bu teknoloji haliyle maliyetleri de arttırıyor.
Diğer bir unsur da 2nm süreci için Apple dışında pek çok yonga tasarımcısının sıraya girmiş olması. Apple her yıl üretim bantlarının önemli bir kısmını kapatmak için devasa bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Henüz bu maliyetler iPhone 18 fiyatlarına nasıl yansıyacak belli değil ancak DRAM bellek krizi de hesaba katıldığında tüketiciler büyük bir şokla karşılaşabilir.