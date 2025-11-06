Giriş
    Apple, C1 modemli cihazları için beta yüklemelerini durdurdu

    Apple, iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 geliştirici beta sürümlerinin C1 modemli cihazlara yüklenmesini durdurdu. iPhone 16e ile birlikte en yeni iPhone ve iPad modelleri için güncelleme geri çekildi.

    iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 beta güncellemeleri geri çekildi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.2 ve iPadOS 26.2'nin ilk geliştirici beta sürümlerini yayınladıktan bir gün sonra, iPhone Air, iPhone 16e ve yeni M5 iPad Pro'nun hücresel modeli için güncellemeyi imzalamayı bıraktı. Bu, cihazların güncellemeyi yüklemesini engelledi.

    iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 beta güncellemeleri yüklenemedi!

    Değişikliğin kesin nedeni bilinmiyor ancak her üç cihaz da Apple'ın yeni özel hücresel yongaları olan C1 veya C1X modemi kullanıyor. Bu nedenle Apple'ın bu yongada iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 ile ilgili belirli bir hata tespit etmiş olması ve henüz güncelleme yapmamış kullanıcıların bundan etkilenmesini engellemesi mümkün.

    iPhone 16e, iPhone Air ve M5 iPad Pro için yeni RC sürümü yayınlandı

    Güncelleme, iOS 26 ve iPadOS 26 geliştirici beta programına kayıtlı cihazlarda görünse de yüklenemedi. Apple, iPhone 16e ve iPhone Air için iOS 26.1 RC, M5 iPad Pro için iPadOS 26.1 RC sürümü yeniden yayınladı. Bu sürüm, önceki beta sürümlerini yükleyen kullanıcıların beta programından çıkmadan daha kararlı bir sürüme geçmelerine olanak tanıyor.

