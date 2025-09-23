Giriş
    Apple C1X modem Qualcomm ile kıyaslandı: Rakibinin gerisinde

    Apple, iPhone Air ile tanıttığı C1X modem için yüksek verimlilik ve performans iddiasında bulunmuştu. Ancak uzmanlara göre performans tarafında Qualcomm hâlâ önde görünüyor.

    Apple C1X modem Qualcomm ile kıyaslandı: Rakibinin gerisinde Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte tanıttığı C1X modem için lansmanda önemli iddialarda bulunmuştu. Şirket, bu modem ile Qualcomm'un Snapdragon X75 çözümünden daha yüksek hız ve %30 daha az güç tüketimi sunduğunu açıklamıştı. Ancak uzmanlardan gelen ilk yorumlar, performans tarafında hâlâ Qualcomm'un önde olduğunu gösteriyor.

    Pil ömründe rakipsiz

    CNBC'ye yaptığı yorumda Creative Strategies CEO'su Ben Bajarin, Apple C1X ile Qualcomm'u kıyasladı. Bajarin'e göre, ham hız ve veri aktarımında Snapdragon halen rakipsiz konumda, buna karşılık Apple'ın C1X modeminin pil ömrü konusunda tüm rakiplerinden önde olduğu belirtiliyor. C1X'in en dikkat çekici sınırlaması mmWave 5G desteğinin olmaması.

    Özellik Apple C1X (iPhone Air) Qualcomm Snapdragon X75 / X80 (iPhone 17 diğer modelleri)
    Performans (Ham Hız) Snapdragon X75'ten hızlı olduğu iddia edilse de mmWave desteği olmadığı için sınırlı Daha yüksek hız, özellikle X80 modeliyle önde
    5G Desteği Sadece sub-6GHz ağlarda çalışıyor, mmWave yok Sub-6GHz + mmWave desteği mevcut
    Enerji Tüketimi %30 daha düşük güç tüketimi Daha fazla güç tüketiyor
    Pil Ömrü iPhone Air’de 27 saate kadar video oynatma süresi Daha kısa pil süresi
    Kullanıldığı Modeller Yalnızca iPhone Air iPhone 17 serisinin diğer tüm modelleri

    Bu nedenle modem yalnızca sub-6GHz ağlarla uyumlu çalışıyor. Buna karşın Apple, C1X'i N1 kablosuz ağ çipiyle birlikte iPhone Air modelinde konumlandırarak cihazın 27 saate kadar video oynatma süresine ulaşabildiğini vurguluyor. Bajarin'e göre Apple'ın donanım ve yazılım entegrasyonunu sıkı kontrol etmesi, bu uzun pil ömrünün arkasındaki en önemli etken.

    Analistler, Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl boyunca Qualcomm modemlerini kullanmaya devam edeceğini düşünüyor. Şirketin 5G modem lisans anlaşmasının 2027'de sona erecek olması, bu geçiş sürecinin kademeli ilerleyeceğini kanıtlar nitelikte. Apple'ın hedefi ise 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth çözümlerini tek pakette birleştirerek hem yerden tasarruf sağlamak hem de pil ömrünü artırmak. Dolayısıyla Apple şimdilik Qualcomm’un gerisinde görünse de, verimlilik konusunda kullanıcıların önceliğini yakalamış durumda.

