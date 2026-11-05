Apple, çalışanlarının yapay zeka bütçesini kısıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, mühendislerinin kullandığı üçüncü taraf yapay zeka araçlarının bütçesinde kesintiye gitti. Şirket, çalışan başına sağlanan aylık limiti 300 dolardan 200 dolara düşürürken bazı projelerde bu miktar 25 dolara kadar geriledi. Yükselen maliyetler ve eski bütçelerin tam kullanılmaması nedeniyle alınan kararla birlikte kaynakların daha verimli yönetilmesi hedefleniyor. Teknoloji devi, dış hizmetlere bağımlılığı azaltmak için kendi yapay zeka altyapısına odaklanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Apple, şirket genelinde yapay zeka kullanımına yönelik harcamaları azaltmaya başladı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, mühendislerinin iş süreçlerinde kullandığı üçüncü taraf yapay zeka araçları için ayrılan bütçeyi önemli ölçüde düşürdü. Bazı çalışanların ise projeleri için yalnızca 25 dolarlık bütçeye sahip olduğu belirtiliyor.

Apple, yapay zeka harcamalarını kısıyor

Apple çalışanları, özellikle kod yazma desteği, hata tespiti ve yazılım geliştirme süreçlerinde üçüncü taraf yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Ancak bu hizmetlerin kullanım maliyetlerinin yükselmesi, şirketin harcama politikasını yeniden değerlendirmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Apple, mühendis başına sağlanan aylık yapay zeka bütçesini 300 dolardan 200 dolara indirdi. Bu, standart bütçede yaklaşık yüzde 33'lük bir kesintiye karşılık geliyor. Bazı ekiplerde limitin 100 dolara, belirli projelerde ise 25 dolara kadar düşürüldüğü paylaşıldı. Bununla birlikte çalışanların ihtiyaç duymaları halinde kullanım başına ek bütçe talep edebildiği belirtiliyor.

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Söz konusu karar, ilk bakışta şirketin yapay zeka yatırımlarında geri adım attığı izlenimini yaratabilir. Ancak raporda yer alan bilgilere göre bazı mühendisler, önceki 300 dolarlık bütçeyi dahi tam olarak kullanmıyordu. Bu nedenle Apple'ın kullanılmayan kaynakları farklı projelere aktarmak amacıyla bütçeleri yeniden düzenlemiş olması da mümkün.

Apple kendi yapay zeka modellerine odaklanıyor

Öte yandan Apple, üçüncü taraf hizmetlere bağımlılığı azaltabilecek kendi yapay zeka altyapısı üzerinde de çalışıyor. Şirketin Apple Foundation Models ailesi, bu stratejinin önemli parçalarından biri. Ayrıca Apple Silicon işlemcili Mac modellerinin bazı yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırabilmesi, bulut tabanlı ücretli hizmetlere duyulan ihtiyacı azaltabilir.

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Apple, çalışanlarının yapay zeka bütçesini kısıyor

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