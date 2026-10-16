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    Apple CEO'su: İlk katlanabilir telefonlar ucuz ve kalitesizdi!

    Apple CEO'su John Ternus, rakip üreticilerin piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonları eleştirerek, bunları bir nevi ucuz ve kalitesiz olarak tanımladı.

    apple ceo ilk katlanabilir telefonlar ucuz ve kalitesiz Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su John Ternus, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan iPhone Duo'yu piyasaya sürmelerinin neden yıllar aldığını açıkladı. Ternus, TIME dergisine verdiği bir röportajda rakip markaların ilk katlanabilir telefonlarını eleştirerek bunları "ucuz ve kalitesiz" olarak nitelendirdi. Büyük bir merakla beklenen iPhone Duo, Apple'ın bugüne kadarki en pahalı telefonu olma özelliğini taşıyor ve Türkiye’de de 16 Ekim itibarıyla ön siparişe açıldı.

    iPhone Duo neden geç çıktı?

    1 Eylül itibarıyla resmen Apple CEO'su olarak göreve başlayan Ternus, şirketin esnek OLED ekranların potansiyelini çok erken fark ettiğini belirtti. Hatta kendisi ve beş Apple mühendisinden oluşan bir ekip, 2011 yılında katlanabilir elektronik cihazlar için bir patent başvurusunda bulunmuş. Samsung gibi rakipler 2019 yılında ilk katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmek için acele ederken, Apple beklemeyi tercih etti. Ternus, rakiplerin o dönemdeki cihazlarının dayanıklılık sorunları ve ekran üzerinde çok belirgin katlanma izleri nedeniyle Apple'ın yüksek standartlarını karşılamadığını düşündü.

    Apple, ekran katlanma izi sorununu nasıl çözdü?

    Daha önceki katlanabilir telefonlarda yapılan hatalardan kaçınmak isteyen Apple, donanım ve yazılım deneyimini mükemmelleştirmek için yıllar harcadı. iPhone Duo, 7.6 inçlik geniş katlanabilir iç ekranın yanı sıra 5.4 inçlik dış ekrana sahip.

    Apple'ın Ürün Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Dinh, donanım ekibini özel polimer yüzey ve nano dokulu kaplama geliştirmeleri için yönlendirmiş. Apple'a göre, 100'den fazla küçük parçadan oluşan karmaşık menteşe sistemiyle birleştirilen bu tasarım, ekran üzerindeki katlanma izini neredeyse görünmez kılıyor. Telefon, hafif titanyum çerçeveyle üretilmiş ve gücünü A20 Pro çipinden alıyor. Apple ayrıca iç ve dış ekranlar arasındaki geçişin kusursuz olmasını sağlamak amacıyla gelişmiş Apple silicon teknolojisini kullanan yepyeni bir ekran motoru geliştirdi. Büyük ekranın kullanımını kolaylaştırmak için iOS üzerinde yapılan düzenlemelerle, temel kontroller ekranın sağ tarafına taşındı; böylece bu kontrollere daha kolay erişilebiliyor.

    iPhone Duo, Samsung ve Google gibi rakiplerin piyasaya sürdükleri katlanabilir telefonlarla halihazırda önemli bir avantaj elde ettiği üst segment pazara giriş yaptı. Ancak Ternus, Apple'ın katlanabilir ekranlarla ilgili en büyük sorunları nihayet çözdüklerine inanıyor. Bu da iPhone Duo'nun sektör için yeni bir standart belirleyebileceği anlamına geliyor.

    iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim’de başladı. Cihazın satışına ise 23 Ekim’de başlanacak. Bağımsız dayanıklılık testleri, Apple’ın mühendislik alanındaki iyileştirmelerinin, uzun geliştirme sürecini ve yüksek fiyat etiketini haklı çıkarıp çıkarmadığını ortaya koyacak.

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