Huawei, Watch GT serisiyle lider
Huawei, pazarın büyük bir bölümünü ele geçirerek liderliğini ilan etti. Yeni piyasaya sürülen Watch GT serisi, markanın en çok tutulan akıllı saati oldu.
Çin’deki tüketiciler, rekabetçi fiyatlandırma ve yerel yazılım platformlarıyla derin entegrasyon nedeniyle bu cihazı tercih ediyor. Yerel yönetim ayrıca elektronik satışları için sübvansiyonlar uygulamaya koydu. Bu finansal destek, ithalatın ivme kaybetmeye başladığı anda yerli donanım üreticilerini daha da güçlendirdi.
Çin’de temel fitness bileklikleri artık ilgi görmüyor. Üst seviye akıllı saatler artık tüm Çin pazarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Tüketiciler özellikle basit adım saymanın çok ötesine geçen cihazlar istiyor. Ayrıntılı sağlık takibi araçları, uzun pil ömrü ve harcadıkları paranın karşılığını fazlasıyla veren ürünler arıyorlar.
Apple son derece doğru sağlık sensörleri sunarken, yüksek fiyat etiketleri rekabeti çok daha zorlaştırıyor. Bölgesel üreticiler artık bu gelişmiş takip özelliklerini karşılarken nihai perakende maliyetini önemli ölçüde düşük tutuyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisi, dışarıdan şirketin önceki pazar hakimiyetini korumasını veya yeni alıcılar çekmesini inanılmaz derecede zorlaştırıyor.
Çin’de en çok satan akıllı saatler
- Huawei Watch GT 5
- Huawei Watch 5 Pro
- Huawei Watch D2
- Huawei Watch GT 4
- Xiaomi Redmi Watch 5
- Imoo Z6 Pro
- Huawei Watch 5
- Huawei Watch Fit 4
- Imoo Q3
- Huawei Watch Fit 4 Pro
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz