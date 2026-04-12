Apple, Çin'de kan kaybediyor: Apple Watch satışları çakıldı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple Watch, Çin'deki akıllı saat satışlarında ilk kez listeden tamamen düştü. Counterpoint Research'ün raporu, teknoloji devinin geçen yıl ülkedeki satışlarında önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor.

Huawei, Watch GT serisiyle lider

Tam Boyutta Gör Apple, Çin'deki Apple Watch satışlarında yıllık bazda yüzde 5’lik bir düşüş gördü ve ilk kez en çok satanlar listesinde yer alamadı. Bu değişim, önde gelen teknoloji markası için son derece rekabetçi bir ülkede tarihi düşüşü işaret ediyor.

Huawei, pazarın büyük bir bölümünü ele geçirerek liderliğini ilan etti. Yeni piyasaya sürülen Watch GT serisi, markanın en çok tutulan akıllı saati oldu.

Çin’deki tüketiciler, rekabetçi fiyatlandırma ve yerel yazılım platformlarıyla derin entegrasyon nedeniyle bu cihazı tercih ediyor. Yerel yönetim ayrıca elektronik satışları için sübvansiyonlar uygulamaya koydu. Bu finansal destek, ithalatın ivme kaybetmeye başladığı anda yerli donanım üreticilerini daha da güçlendirdi.

Çin’de temel fitness bileklikleri artık ilgi görmüyor. Üst seviye akıllı saatler artık tüm Çin pazarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Tüketiciler özellikle basit adım saymanın çok ötesine geçen cihazlar istiyor. Ayrıntılı sağlık takibi araçları, uzun pil ömrü ve harcadıkları paranın karşılığını fazlasıyla veren ürünler arıyorlar.

Apple son derece doğru sağlık sensörleri sunarken, yüksek fiyat etiketleri rekabeti çok daha zorlaştırıyor. Bölgesel üreticiler artık bu gelişmiş takip özelliklerini karşılarken nihai perakende maliyetini önemli ölçüde düşük tutuyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisi, dışarıdan şirketin önceki pazar hakimiyetini korumasını veya yeni alıcılar çekmesini inanılmaz derecede zorlaştırıyor.

Çin’de en çok satan akıllı saatler

Huawei Watch GT 5 Huawei Watch 5 Pro Huawei Watch D2 Huawei Watch GT 4 Xiaomi Redmi Watch 5 Imoo Z6 Pro Huawei Watch 5 Huawei Watch Fit 4 Imoo Q3 Huawei Watch Fit 4 Pro

