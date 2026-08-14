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    Apple, Çin'e özel Apple Intelligence modelini tamamladı: Alibaba imzasıyla geliyor

    Apple, Çin'de Apple Intelligence özellikleri için özel yapay zeka modelinin eğitimi tamamlandı. Alibaba'nın Qwen modeli temel alınan sistemin önümüzdeki aylarda kullanıma açılması bekleniyor.

    Apple, Çin'e özel Apple Intelligence'ı tamamladı: Alibaba imzası Tam Boyutta Gör
    Apple, Çin'deki kullanıcılarına sunacağı Apple Intelligence özellikleri için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, Çin'e özel olarak geliştirdiği yapay zeka modelinin eğitimini tamamladı ve sistemin önümüzdeki aylarda iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro'da  kullanıma sunulacak.

    Apple Intelligence Çin'de yeni döneme giriyor

    Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Apple, Çin'e özel Apple Intelligence modelini Alibaba'nın Qwen yapay zeka modeli üzerinden geliştiriyor. Apple'ın geçtiğimiz yıl Çin'deki yapay zeka özellikleri için Alibaba ile çalışmayı seçtiği ortaya çıkmıştı. Şirketin Çin pazarına özel yapay zeka sistemini kullanıma sunabilmesi için Çinli düzenleyicilerden gerekli onayları alması gerekiyor.

    Yeni modelin tamamlanmasıyla birlikte Apple, bu süreçte önemli bir aşamayı geride bırakmış durumda. Apple'ın Çin'e özel bir yapay zeka modeli geliştirmesi, şirketin mevcut Apple Intelligence stratejisinden ayrışıyor. Apple bugüne kadar yapay zeka özelliklerinde Google, OpenAI ve Anthropic gibi üçüncü taraf şirketlerin modellerinden yararlanıyordu.

    Çin'de ise farklı düzenlemeler nedeniyle bu yaklaşımın doğrudan uygulanması mümkün değil. Apple bu nedenle Alibaba'nın Qwen modelini temel alan ve Çin pazarına uyarlanan özel bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni Apple Intelligence özelliklerinin gelecek bir yazılım güncellemesiyle önümüzdeki aylarda Çin'deki kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Desteklenmesi planlanan cihazlar arasında iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro bulunuyor.

    Apple, daha önce Çin'deki Apple Intelligence özellikleri için Alibaba ile iş birliği yaptığını doğrulamıştı. Apple ayrıca bu hafta Çin'deki Mac kullanıcılarının Siri'yi Alibaba'nın Qwen modeliyle bağlayabilmesine yönelik bir rehber yayımladı. Çin'e özel modelin kullanıma sunulmasıyla Apple Intelligence'ın şirketin diğer pazarlardaki yapısından önemli ölçüde farklılaşması bekleniyor.

    Özellikle Siri'nin daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle çalışması, Çin'deki Apple kullanıcıları açısından güncellemenin öne çıkan noktalarından biri olabilir. Apple'ın Çin'deki Apple Intelligence özelliklerinin kesin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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