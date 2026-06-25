Apple, çip üretimi için Intel'e yöneliyor: İlk ürünlerin gelmesi uzun sürecek

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Tam Boyutta Gör Apple'ın çip üretimi için Intel ile iş birliğine hazırlandığı yönündeki iddialar teknoloji dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Henüz iki şirket tarafından resmi olarak doğrulanmayan anlaşma, Intel'in dökümhane (foundry) işini yeniden güçlendirme hedefi ile Apple'ın ek üretim kapasitesi arayışını bir araya getiriyor. Ancak olası ortaklığın somut sonuçlarının kısa vadede görülmesi beklenmiyor.

Intel'in rolü büyüyor

Reuters'ın aktardığı değerlendirmelere göre Intel'in ileri üretim teknolojileriyle üretilecek Apple çiplerinin seri üretime ulaşması en iyi ihtimalle 2 ila 3 yılı bulabilir. Tasarım, doğrulama ve üretim süreçleri dikkate alındığında bu süre daha da uzayabilir.

Tam Boyutta Gör Intel’e yönelimin arkasındaki itici güç ise TSMC’nin yaşadığı kapasite sorunları. TSMC, özellikle Nvidia gibi şirketlerden gelen yapay zeka çipi siparişleri nedeniyle yoğun kapasite baskısıyla karşı karşıya. Apple CEO'su Tim Cook da nisan ayında yaptığı açıklamada, üretim kapasitesindeki kısıtlamaların iPhone satışlarını olumsuz etkilediğini belirtmişti. Bu nedenle Apple'ın yalnızca tek bir üreticiye bağımlı kalmak istemediği ve alternatif üretim kapasitesi oluşturmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

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Olası anlaşmanın ticari boyutunun yanı sıra stratejik bir önemi de bulunuyor. Intel, ABD'nin yerli yarı iletken üretimini güçlendirme planının en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Şirket, Donald Trump yönetiminin teşvikiyle Nvidia'dan 5 milyar dolarlık yatırım alırken Nvidia'nın Intel'de yaklaşık yüzde 10 paya sahip olduğu belirtiliyor.

Apple hangi üretim teknolojisini tercih edecek?

Tam Boyutta Gör Analistler, Apple'ın Intel'in hangi üretim sürecini kullanacağı konusunda iki farklı görüşe sahip. Bir grup, Apple'ın Tesla'nın da tercih ettiği belirtilen Intel 14A üretim teknolojisini kullanacağını düşünüyor. Dünyanın en gelişmiş çip üretim ekipmanlarını temel alan bu süreç ise 2028 veya 2029'dan önce yüksek hacimli üretime ulaşamayacak.

Diğer görüş ise Apple'ın en yeni teknoloji yerine daha düşük riskli bir yol izleyebileceği yönünde. Buna göre şirket, bu ay ilk üretimine başlayan 18A-P sürecini ya da daha olgun ve güvenilir kabul edilen Intel 3 teknolojisini tercih edebilir. Öte yandan analistler, Apple'ın ilk aşamada Intel'i MacBook Air ve bazı iPad Pro modellerinde kullanılan daha az kritik çiplerle test edebileceğini düşünüyor.

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Apple, çip üretimi için Intel'e yöneliyor

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