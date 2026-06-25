Apple, çip üretimi için Intel'e yöneliyor: İlk ürünlerin gelmesi uzun sürecek

Reuters'ın aktardığı değerlendirmelere göre Intel'in ileri üretim teknolojileriyle üretilecek Apple çiplerinin seri üretime ulaşması en iyi ihtimalle 2 ila 3 yılı bulabilir. Tasarım, doğrulama ve üretim süreçleri dikkate alındığında bu süre daha da uzayabilir.
Olası anlaşmanın ticari boyutunun yanı sıra stratejik bir önemi de bulunuyor. Intel, ABD'nin yerli yarı iletken üretimini güçlendirme planının en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Şirket, Donald Trump yönetiminin teşvikiyle Nvidia'dan 5 milyar dolarlık yatırım alırken Nvidia'nın Intel'de yaklaşık yüzde 10 paya sahip olduğu belirtiliyor.
Apple hangi üretim teknolojisini tercih edecek?
Diğer görüş ise Apple'ın en yeni teknoloji yerine daha düşük riskli bir yol izleyebileceği yönünde. Buna göre şirket, bu ay ilk üretimine başlayan 18A-P sürecini ya da daha olgun ve güvenilir kabul edilen Intel 3 teknolojisini tercih edebilir. Öte yandan analistler, Apple'ın ilk aşamada Intel'i MacBook Air ve bazı iPad Pro modellerinde kullanılan daha az kritik çiplerle test edebileceğini düşünüyor.
çok güzel