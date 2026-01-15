Giriş
    Apple mı, Adobe mi? Creator Studio vs Creative Cloud Pro

    Apple, yaratıcılara özel uygulama paketi Creator Studio'yu duyurarak Adobe'ye resmen meydan okudu. Peki, hangisi daha iyi? Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro karşılaştırması sizlerle.

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda yaratıcılar için Apple Creator Studio adında yeni bir uygulama paketi duyurdu. Bu abonelik, fotoğraf, video ve müzik düzenleme uygulamalarının yanı sıra Apple'ın genel üretkenlik uygulamalarını da içerdiği için Adobe'nin Creative Cloud'una güçlü alternatif olarak gösteriliyor.

    Adobe Creative Cloud Pro, görüntüler, videolar ve sesler için 20'den fazla yaratıcı uygulama ve Adobe Firefly yaratıcı yapay zekasını içeriyor. Apple Creator Studio, Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor ve MainStage’in yanı sıra yeni güçlü yapay zeka özellikleri ve üst düzey içeriklere sahip Keynote, Pages ve Numbers’ı tek bir pakette sunuyor.

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro
    🆚 Creative Cloud Pro Creator Studio
    Uygulamalar Photoshop
    After Effects
    Adobe Fresco
    Media Encoder
    Premiere
    Animate
    Dreamweaver
    Lightroom Classic
    Illustrator
    Adobe Firefly
    Audition
    Bridge
    Adobe Express
    Lightroom
    Capture
    InDesign
    Acrobat Reader
    Photoshop Express
    Fill & Sign
    Acrobat Pro
    Character Animator
    Adobe Scan    		 Final Cut Pro
    Motion
    Compressor
    Logic Pro
    MainStage
    Pixelmator Pro
    Keynote
    Pages
    Numbers
    Freeform
    Abonelik fiyatı

    Bireysel: 2.440 TL (aylık) / 18.662 TL (yıllık)

    Öğrenci: 477,90 TL (aylık) / 5.734 TL (yıllık)

    Aile paylaşımı yok

    Bireysel: 349.99 TL (aylık) / 3.499 TL (yıllık)

    Öğrenci: 149,99 TL (aylık) /  1.499 TL (yıllık)

    Aile paylaşımı var

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro: Uygulamalar

    Apple Creator Studio uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Adobe Creative Cloud Pro, yaratıcı profesyonellerin dijital olarak istedikleri her şeyi yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış devasa bir uygulama paketi. Fotoğraf düzenleme ve grafik tasarımından video prodüksiyonuna, web tasarımına, animasyona ve sosyal medya gönderilerine kadar her şeyi kapsayan toplamda 22 uygulama ve bazı ek hizmetler sunuyor.

    İş odaklı bir paket olarak, Adobe Scan, Acrobat Pro ve Fill & Sign gibi daha profesyonel ortamlar için tasarlanmış araçlar da bulunuyor. Ek hizmetler arasında; çeşitli video, görüntü ve ses özelliklerini yönetmek için sağlanan aylık kredi tahsisiyle, öğeler oluşturmak için üretken yapay zeka kullanımı yer alıyor. Ayrıca, projelerde kullanılmak üzere birçok stok görsel ve klip içeren Adobe Stock, kataloğunda 30.000'den fazla yazı tipi bulunan Adobe Fonts ve Adobe Portfolio mevcut.

    Apple’ın abonelik paketi, Adobe'ninkine kıyasla çok daha az uygulama sunuyor. Apple Creator Studio'nun en büyük avantajı, kullanıcılara hem Mac hem de iPad'de daha önce bireysel abonelik ya da premium ürün olarak sunulan araçlara erişim sağlaması. Bu paketi tercih etmenin ana nedeni olacak başlıca uygulamalar arasında; video için Final Cut Pro, Motion, Compressor, Logic Pro ve Pixelmator Pro yer alıyor.

    Apple ayrıca, Keynote, Pages, Numbers ve Freeform'u da paketin bir parçası olarak belirtiyor. iWork uygulamaları, zaten ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak yeni premium içerikler abonelik kapsamında sunulacak.

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro: Video

    Apple Creator Studio video uygulamaları Tam Boyutta Gör
    İçerik üreticileri için, Adobe Creative Cloud Pro'nun güçlü seçenekleri var. Adobe'nin video düzenleme aracı Premiere Pro, sektörde standart haline geldi.

    Adobe Premiere Pro, hem masaüstü Mac'te hem de iPad'de kullanılabilen ana video aracı ancak başka önemli bileşenler de var. Premiere Pro'nun tüm gücüne ihtiyaç duyulmuyorsa, büyük projelerden ziyade daha hafif sosyal medya amaçlarına yönelik olan Premiere Rush var.

    Apple tarafında ise, Premiere Pro'ya benzer profesyonel yeteneklere sahip Final Cut Pro bulunuyor. Bir projeyi profesyonel düzeyde düzenlemeniz, renk düzeltmeniz ya da başka değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, Final Cut Pro ile bunu hem Mac hem de iPad'de yapabiliyorsunuz.

    Daha basit video düzenlemeleri için de iMovie var ancak Final Cut Pro daha zorlu, büyük bütçeli prodüksiyonların da üstesinden gelebilecek kapasitede.

    Hareketli grafikler eklemek istiyorsanız, her iki tarafın da seçenekleri var. Adobe After Effects, Premiere Pro gibi sektör standardı bir uygulama ancak Apple Motion bunu destekliyor.

    Adobe, videolarınızı doğru formata getirmek için Media Encoder'ı kullanırken, Apple'ın Compressor uygulaması aynı şeyi yapıyor. Adobe ayrıca deneyimli video editörlerinin kullanabileceği bazı ek araçlar sunuyor. Video görüntülerini etiketlemek ve dönüştürmek için kullanılan Prelude ve tüm varlıklarınızı tek bir yerde yönetmenin bir yolu olan Bridge var. Ortak çalışma kapsamında, Adobe kullanıcıları ayrıca Frame.io uygulamasına sahip.

    Eğer animasyonlu içerik yoluna girmek istiyorsanız, Adobe'nin çizgi filmler ve el yapımı grafikler üretmek için Animate programı var. Zaten bir karakter oluşturduysanız, Character Animator, onu hızlı bir şekilde hayata geçirmenizi sağlıyor.

    Apple'ın eşdeğer bir animasyon programı yok ancak bu sadece animasyonlu içerik üzerinde gerçekten çalışmanız gerekiyorsa bir sorun teşkil ediyor.

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro: Grafik tasarım

    Adobe Creative Cloud Pro grafik tasarım Tam Boyutta Gör
    Görüntüler söz konusu olduğunda, Apple da Adobe de sanatçılar ve tasarımcılar için oldukça iyi seçenekler sunuyor.

    Temel uygulama, hemen hemen her sanatçı ya da tasarımcının nasıl kullanacağını bildiği bir görsel düzenleme ve kompozisyon aracı olan Photoshop. Adobe sisteminin genel iş yükünü taşıyan bu uygulama, çoğu profesyonel için varsayılan görüntüleme aracı olma ününü kesinlikle hak ediyor.

    Adobe paketindeki diğer görüntüleme uygulamaları ise daha spesifik kullanım durumları için tasarlanmış. Örneğin; Lightroom ve Lightroom Classic, tamamen yeni eserler yaratan sanatçılar için değil, fotoğrafçılar ve fotoğraf editörlerinin kullanabileceği araçlar. Logolar için net çizgilere ihtiyaç duyan tasarımcıların vektör çalışmalarını ortaya çıkaracağı Illustrator, düzenler için InDesign, dijital boyama için Adobe Fresco var. Adobe Express de hızlı belge ve görüntü oluşturma işi için var.

    Apple tarafında tek seçenek Pixelmator Pro. Apple tarafından 2024'ün sonlarında satın alınan bu yazılım, genel amaçlı bir düzenleme aracı olarak Photoshop'a benziyor. Pixelmator Pro da birçok farklı içerik türünü ve sanat stilini işleyebiliyor. Illustrator’daki gelişmiş araçlar yok ancak Pixelmator Pro da oldukça iyi bir iş çıkarabiliyor.

    Aslında, Pixelmator Pro'da görüntü düzenleme dışında fotoğrafçılık Apple Creator Studio'nun bir parçası değil. Gerçek şu ki, fotoğraf koleksiyonunuzu saklamak ve çekimlerinizde düzenlemeler yapmak için Apple'a yöneliyorsanız, sizi Fotoğraflar uygulaması karşılayacaktır.

    Apple'ın abonelik paketinde tasarımcı veya fotoğrafçılığa özel bir şey olmaması bir eksiklik olarak görülebilir.

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro: Müzik ve Ses

    Apple Creator Studio müzik ses uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Adobe Audition ses kaydını kesip değiştirmek için tasarlanmış bir düzenleme aracı. Mevcut bir sesi özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için tasarlanmış. Örneğin; bir video için ses efektini ince ayar yapmak için harika bir araç.

    Apple tarafında ise Logic Pro ve GarageBand bulunuyor. Elbette, her ikisi de ses düzenleme için kullanılabilir ancak asıl amaçları müzik yapmak. Audition'da eksiksiz bir şarkı oluşturamayacak olsanız da, Logic Pro, ses kaydından klip dizisi oluşturmaya, sanal enstrümanlar kullanmaya ve son parçayı mastering yapmaya kadar bir müzik parçasının üretimiyle ilgili tüm işleri yerine getiren Dijital Ses İstasyonu (DAW) aracı.

    Adobe Audition yalnızca Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor olsa da, Logic Pro iPad'de de kullanılabiliyor. Mac'i oluşturma için kullanmayı tercih ederseniz, iPhone ve iPad'e ekstra kontroller ekleyen Logic Remote da mevcut. Performans sanatçıları tarafından Logic Pro'daki enstrümanları ve efekt eklentilerini Mac üzerinden canlı performansın bir parçası olarak çalmak için kullanılabilen MainStage de var.

    Apple Creator Studio ve Adobe Creative Cloud Pro: Ekstralar

    Apple Creator Studio vs Adobe Creative Cloud Pro karşılaştırma Tam Boyutta Gör

    Kullanıcıların odak noktası temel uygulamalar olacak olsa da iki paket de kendi tarafına çekebilecek ekstralar sunuyor.

    Temel Creative Cloud Pro planı, 100 GB bulut depolama alanı içeriyor. Apple'ın paketinde ek depolama için bir üst iCloud paketine geçmeniz ya da Apple One aboneliği yoluyla daha fazla depolama alanı almanız gerekiyor.

    Adobe ayrıca, üretken yapay zeka modeli için krediler, Adobe Stock ve Photoshop Ai özelliklerine erişim, Adobe Portfolio, 30.000'den fazla Adobe yazı tipi ve Dropbox ve Logitech gibi birlikte çalıştığı markalarla indirimler dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri paketinin bir parçası olarak sunuyor.

    Apple Creator Studio, bir dizi premium şablon, telifsiz fotoğraf ve grafik, güçlü zeka özellikleriyle geliyor. Bunlar, zaten ücretsiz olan Keynote, Pages, Numbers ve Freeform ile kullanılabiliyor.

    Apple Creator Studio ve Adobe Creative Cloud Pro: Fiyat karşılaştırması

    Apple Creator Studio & Adobe Creative Cloud Pro abonelik kaç TL Tam Boyutta Gör
    Adobe Creative Cloud, Apple Creator Studio'ya göre aylık fiyatlandırma olarak önemli ölçüde daha pahalı.

    Creative Cloud Pro planı, aylık 2.440 TL, yıllık 18.662 TL olarak ücretlendiriliyor. Adobe, öğrencilere %60 indirime ek olarak %20 ek indirim sunuyor. Bu bağlamda öğrenciler için Creative Cloud Pro aboneliği aylık 477,90 TL, yıllık 5.734 TL.

    Apple Creator Studio, aylık 349.99 TL, yıllık 3.499 TL fiyatlandırmayla çok daha uygun. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler için Apple Creator Studio aboneliği aylık 149,99 TL, yıllık 1.499 TL.

    Üstelik Aile Paylaşımı ayarlandıysa, abonelik beş kullanıcıya kadar başkaları tarafından da kullanılabiliyor. Adobe Creative Cloud Pro'da grup paylaşımı yok. Fiyatlandırma kişi başı olarak yapılıyor.

    Adobe'nin pahalı, köklü ve geniş kapsamlı araç seti ile Apple'ın çok daha ucuz ve daha kısıtlı koleksiyonu arasında seçim yapmak zorundasınız. Sadece fiyat açısından düşünüldüğünde, Apple’ın Creator Studio paketi öne çıkıyor. Creative Cloud Pro'nun hem aylık hem de yıllık maliyeti çok daha yüksek. Ancak, Adobe de uzun süredir sektörün zirvesinde. Adobe ekosistemi içinde projelerle çalışan biriyseniz Creative Cloud Pro’ya abone olmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu, Adobe’nin paketini satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Photoshop, Lightroom gibi ihtiyacınız olacak uygulamaları ayrı satın alıp, Apple Creator Studio ile birlikte kullanabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.adobe.com/tr/creativecloud/pro.html https://www.apple.com/apple-creator-studio/ https://appleinsider.com/inside/apple-services/vs/compared-apple-creator-studio-vs-adobe-creative-cloud-pro
