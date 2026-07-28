Apple'da cihaz kiralama dönemi başladı: Aylık 18 dolara iPhone!

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Tam Boyutta Gör Apple, bugün itibariyle Amerika’da sunulan yeni ürün kiralama programı Apple Upgrade'i resmen duyurdu. Klarna tarafından desteklenen Apple Upgrade, kullanıcılara iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad satın alımlarını kiralama ve kiralama süresinin sonunda kolayca yükseltme seçeneği sunuyor.

Apple Upgrade kiralama programı: iPhone için 24 aya kadar, Mac ve iPad için 36 aya kadar

Apple Upgrade, en yeni iPhone 17 serisi, MacBook Air, Apple Watch Series 11 ve daha birçok ürün de dahil olmak üzere Apple'ın tüm ürün gamında mevcut. iPhone ve Apple Watch 12 aylık ve 24 aylık kiralama süreleriyle, Mac ve iPad ise 24 aylık ve 36 aylık sürelerle sunuluyor.

iPhone kiralama ücreti ne kadar?

iPhone aylık kiralama fiyatı 17,99 dolardan başlıyor. Apple Watch Series için aylık kiralama fiyatları 11,99 dolardan başlıyor. MacBook için aylık kiralama fiyatları 24,99 dolardan başlıyor. iPad mini için ise aylık kiralama fiyatları 15,99 dolardan başlıyor.

iPhone 17e kiralama fiyatı: 18 dolar / 24 ay

iPhone 17 kiralama fiyatı: 23 dolar / 24 ay

iPhone Air kiralama fiyatı: 29 dolar / 24 ay

iPhone 17 Pro kiralama fiyatı: 32 dolar / 24 ay

Apple Upgrade, Apple'ın sitesindeki diğer satın alma seçenekleriyle birlikte ödeme akışına entegre edilmiş. Ayrıca, ilk kiralama süresi boyunca kiralama ödemelerini düşürmek için kullanıcılar işlem sırasında mevcut cihazınızı takas edebiliyor. Bu, Apple cihazlarını ve Android telefonları içeriyor.

Kullanıcı, cihazını ayarlayıp Apple Upgrade'i seçtikten sonra, kredi puanınızı etkilemeyen bir ön kredi kontrolü ile uygunluğunu kontrol edecek.

Program, Apple adına ödemeleri ve kredi onaylarını yönetecek olan Klarna tarafından destekleniyor. Kullanıcılar Apple Upgrade programına katıldıktan sonra tüm ödeme bilgilerini, son ödeme tarihlerini ve diğer ayrıntıları Klarna uygulamasından yönetecek.

Apple Upgrade varsayılan olarak AppleCare'i içermiyor ancak ek bir aylık ücret karşılığında eklenebiliyor. Ayrıca kullanıcı, cihazını mevcut bir AppleCare One paketine de ekleyebiliyor.

Kiralama süresi sonunda üç seçenek: Yeni modele geçme, Cihazı satın alma, iade edip programdan çıkma

Kullanıcılar, kiralama süresi sonunda, yeni modele geçmeyi, mevcut cihazlarını doğrudan satın almayı ya da cihazlarını iade edip programdan tamamen çıkmayı seçebiliyor. Cihazı peşin olarak satın almayı seçmeleri durumunda, yaptıkları ödemeler ile ürünün liste fiyatı arasındaki farkı ödemek durumunda kalıyorlar. Bu üç seçenek de ilk günden itibaren olacak.

Apple Upgrade programına dahil olmayan cihazlar şunlar:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Apple Watch SE

MacBook Neo

Mac mini

iPad (A16)

Studio Display

ABD'de üç operatör ile sınırlı: AT&T, Verizon veya T-Mobile

Tüketicilerin iPhone kiralarken, AT&T, Verizon veya T-Mobile'dan bir plan seçmeleri gerekiyor. Ön ödemeli planlar geçerli değil. iPhone’lar bir paketle kiralanıyor ancak kilitsiz. Kulanıcı isterse operatör değiştirebilecek.

İlk ödeme, cihazın gönderilmesinden veya teslim alınmaya hazır olmasından yaklaşık 30 gün sonra yapılacak. Apple Card ile yapılan kiralama ödemelerinde %3 günlük nakit kazancı var. Apple Upgrade, eğitim fiyatlandırmasıyla sunulmuyor.

Kiralama süresinin sonunda kullanıcı hiçbir şey yapmazsa, kiralama altı aya kadar aylık olarak devam edecek, ödemeler artacak ve sonunda satın alma tutarı kullanıcıdan tahsil edilecek. Ayrıca, kullanıcı bu tutarı ödemediği sürece cihazın sahibi olmayacak. Kullanıcı ödemeyi yapamazsa, bir sonraki ayın ödemesine eklenecek ancak gecikme ücreti alınmayacak. Art arda üç ödemeyi yapamayanların kiralama sözleşmesi sona erecek ve Apple, kalan bakiyenin tamamını alacak.

Apple Upgrade kiralama programı, bugünden itibaren Apple'ın sitesinde, Apple Store uygulamasında ve Apple Mağazalarında açılacak.

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