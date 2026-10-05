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    Apple'da dengeler değişiyor: Yeni CEO'ya göre "Tasarım artık öncelikli"

    Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, göreve gelmesinin ardından ürün tasarımını şirketin önemli önceliklerinden biri haline getirdi. Ternus'un tasarım ekibiyle yakın çalıştığı söyleniyor.

    Apple'da dengeler değişiyor: Yeni CEO 'Tasarım artık öncelikli' Tam Boyutta Gör
    Apple'da CEO değişikliğinin ardından şirketin yönetim anlayışında da bazı farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni CEO'su John Ternus, göreve gelmesinin ardından özellikle ürün tasarımına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Ternus, Apple'ın tasarım ekipleriyle önceki CEO Tim Cook'a kıyasla çok daha yakından çalışıyor.

    Ürün tasarımı şirketin önceliği 

    Mark Gurman'ın Power On bülteninde yer verdiği bilgilere göre John Ternus, Apple'ın endüstriyel tasarım ve insan arayüzü ekiplerine yoğun şekilde odaklanmış durumda. Ternus, Apple'ın donanım mühendisliği bölümünün başındayken de tasarım stüdyosuyla yakın bir çalışma yürütüyordu. Donanım mühendisliği ile ürün tasarımı arasındaki koordinasyon nedeniyle bu iki ekip arasındaki iş birliği zaten önemli bir noktadaydı.

    Ancak CEO koltuğuna geçmesinin ardından Ternus'un tasarım süreçlerine doğrudan katılımı daha da arttı. Gurman'a göre Ternus, Apple'ın tasarım stüdyosunu haftada birkaç kez ziyaret ediyor. Hatta bazı günlerde stüdyoya birden fazla kez gittiği belirtiliyor. Bu durum, önceki CEO Tim Cook'un çalışma tarzından oldukça farklı. Cook'un tasarım stüdyosunu en fazla ayda bir kez ve yaklaşık bir saat ziyaret ettiği aktarılıyor.

    Apple'da dengeler değişiyor: Yeni CEO 'Tasarım artık öncelikli' Tam Boyutta Gör
    John Ternus'un yönetim tarzındaki bu değişimin arkasındaki en önemli faktörlerden biri ise kariyeri olabilir. Tim Cook, Apple'da özellikle operasyon ve tedarik zinciri konusundaki uzmanlığıyla öne çıkıyordu. Ternus ise şirket içerisinde uzun yıllar donanım mühendisliği alanında görev yaptı ve ürünlerin geliştirilme süreçlerine doğrudan dahil oldu.

    Yeni CEO'nun bu nedenle şirketin finansal operasyonlarını Finans Direktörü Kevan Parekh'e, tedarik zinciri ve operasyon tarafını ise Operasyon Direktörü Sabih Khan'a daha fazla bıraktığı belirtiliyor. Böylece Ternus'un zamanının daha büyük bölümünü mühendislik ve ürün tasarımına ayırması mümkün hale geliyor.

    Apple'ın gelecekteki ürünleri için ne anlama geliyor?

    Ternus'un tasarım stüdyosuna daha sık gitmesi, Apple'ın gelecekteki ürünlerinde tasarım kararlarının CEO seviyesinde daha yakından takip edilebileceğine işaret ediyor. Özellikle yeni donanım kategorileri ve mevcut ürünlerde yapılacak tasarım değişiklikleri açısından Ternus'un mühendislik geçmişinin etkili olması beklenebilir. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın Apple'ın yeni ürünlerine ne ölçüde yansıyacağı ise merak konusu.

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