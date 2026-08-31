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    Apple'da Tim Cook dönemi bitiyor: 15 yılda nelere imza attı?

    Apple'da yeni dönem! Tim Cook, 15 yılı aşkın süredir sürdürdüğü liderlik görevini bırakıyor. Yerini John Ternus alacak. Cook liderliğinde hangi Apple ürün ve teknolojilerini gördük hatırlayalım.

    tim cook görevi bırakıyor yeni ceo john ternus Tam Boyutta Gör
    15 yılı aşkın süredir zirvede kalan Tim Cook, Apple CEO'luğundan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknoloji sektöründeki en uzun ve en yakından takip edilen liderlik dönemlerinden biri sona eriyor. 31 Ağustos, Cook'un CEO olarak son günü. 1 Eylül 2026'dan itibaren John Ternus'un görevi devralması bekleniyor.

    Tim Cook, Apple'dan tamamen ayrılmayacak. Cook, yönetim kurulu başkanı olarak şirketin en önemli dış ilişkilerinde ve stratejik kararlarında yer almaya devam edecek.

    Tim Cook liderliğinde çıkan Apple ürün ve teknolojileri

    Cook, Steve Jobs'tan sonra 2011 yılında Apple CEO'luğunu devraldı. İkonik ürünleriyle ünlü bir şirketi devralırken, görev süresi boyunca Apple, donanım ekosistemini, servislerini ve küresel erişimini önemli ölçüde genişletti. Apple, Cook'un liderliğinde birçok önemli ürün ve teknolojiyi tanıttı ve piyasaya sürdü. Bunlar arasında;

    • iPhone 4S - iPhone 17 serisi
    • Apple Watch
    • AirPods
    • Apple Vision Pro
    • Apple Pencil
    • HomePod
    • Apple Silicon
    • MagSafe ekosistemi
    • Face ID
    • Apple Music
    • Apple TV
    • Apple Pay

    Apple’ın Tim Cook liderliğinde iPhone ve Mac üreticisi olmaktan, giyilebilir cihazlar, uzamsal hesaplama, hizmetler, ödemeler ve özel işlemcileri kapsayan çok daha geniş bir ekosistem oluşturmaya doğru ilerlediği görülüyor.

    Apple'ın yeni CEO'su: John Ternus

    John Ternus, Apple'ın yeni CEO'su olacak. Uzun süredir donanım sektöründe çalışan Ternus, şirketin ürün geliştirmesinde önemli rol oynadı ve iPhone, iPad ve Mac stratejileriyle yakından ilişkilendirildi. Bu atama, Apple için nispeten tanıdık bir seçim olacak ve yön değişikliğinden ziyade ürün geliştirme ve uygulama önceliğini yansıtacak.

    Ternus, yine de birçok büyük zorlukla karşı karşıya olan bir şirketi devralacak. Apple, yapay zekada anlamlı ilerleme gösterme baskısı altındayken, akıllı telefon yükseltme döngüleri yavaşladı ve premium cihazlarda rekabet yoğunlaşmaya devam ediyor. Büyük pazarlardaki düzenleyici denetim de şirketin karşı karşıya olduğu bir diğer sorun.

    Cook, yönetimden uzaklaşsa da, deneyimi Apple için değerli olmaya devam edecek. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Cook, Ternus'a ABD Başkanı Donald Trump ve Çin hükümetiyle olan Apple ilişkilerini yönetmeye devam etmeyi planladığını söyledi. Bildirilen anlaşma gerçekleşirse, Ternus Apple'ın ürünlerine ve operasyonlarına odaklanırken Cook üst düzey hükümet ve düzenleyici konularla ilgilenmeye devam edecek.

    Cook liderliği devretti, Apple'da önemli pozisyonda devam edecek 

    Tim Cook'un görev süresi, Apple'ı önemli ölçüde daha büyük ve daha çeşitli bir teknoloji şirketine dönüştürdü. Jobs'tan görevi devraldığından beri, iPhone'u ekosistemin merkezi olarak korurken, servislerin, giyilebilir cihazların ve Apple'ın özel işlemci stratejisinin genişlemesini denetledi. Bu nedenle, Cook’un CEO rolünden ayrılması bir unvan değişikliğinden daha fazlası olacak. Bu, Apple'ın on yıldan fazla süredir yaşadığı ilk büyük liderlik geçişinin başlangıcını işaret ediyor.

    Apple için en büyük soru şu: Ternus, Cook dönemini tanımlayan ürün disiplinini ve ekosistemi korurken şirketi büyütmeye devam edebilecek mi?

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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