Apple’da üst yönetimde deprem: Üç günde dört isim değişti

Apple’da yönetim kadrosu değişiyor
Şirket, hem çevresel politikaların hem de sosyal girişimlerin başındaki Lisa Jackson’ın Ocak 2026’nın sonunda emekli olacağını duyurdu. Jackson, 2013’te Apple’a katılmadan önce ABD Çevre Koruma Ajansı’nı (EPA) Başkan Obama döneminde yöneten isimdi ve 2015’ten bu yana Apple’ın en kritik politika pozisyonlarından birini yürütüyordu.
Bu değişikliklerle birlikte Apple, yönetim yapısında bazı işlevleri yeniden düzenliyor. Şirket, yasama ve düzenleme süreçlerini yürüten Government Affairs biriminin, Adams’ın emekliliğine kadar ona bağlı kalacağını, sonrasında ise Newstead’e devredileceğini duyurdu. Böylece Newstead’in unvanı “Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Hukuk Müşaviri ve Kamu İşleri” olarak güncellenecek ve iki kritik alan tek elde toplanacak. Çevre ve sosyal girişimler ise artık yakın zamanda COO görevine getirilen Sabih Khan’a bağlanacak. Şirket, Jeff Williams’ın emekliliğinin ardından Khan’ın operasyonel sorumluluk alanını genişletmişti.
Apple'ın kısa süre içinde art arda yaşadığı bu üst düzey değişiklikler özellikle yapay zekâ, tasarım, hukuk ve politika gibi stratejik alanlarda yeni bir yapılanmanın kapıda olduğuna işaret ediyor. Şirket, bir yandan deneyimli isimleri uğurlarken diğer yandan özellikle Meta'dan yaptığı kritik transferlerle farklı uzmanlıkları bünyesine dahil ederek gelecek dönem stratejisini yeniden şekillendiriyor. Öte yandan CEO Tim Cook'un da bir süredir görevi bırakacağı konuşuluyor.