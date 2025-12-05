Giriş
    Apple’da üst yönetimde deprem: Üç günde dört isim değişti

    Apple’da üst düzey yönetimde peş peşe yaşanan ayrılık ve atamalar, şirketin stratejik yapılanmaya girdiğini gösteriyor. Kritik pozisyonlarda hem ayrılık hem transfer trafiği hızlandı.

    Apple’da üst yönetimde deprem: Üç günde dört isim değişti Tam Boyutta Gör
    Apple’da son üç gün içinde ardı ardına gelen yönetici ayrılıkları, şirketin üst kademesinde alışılmışın ötesinde bir hareketliliğe işaret ediyor. Yapay zeka biriminin başındaki John Giannandrea’nın görevi bırakması, kullanıcı arayüzü tasarım ekibinin lideri Alan Dye’ın Meta’ya geçmesi, politikalar ve düzenlemelerden sorumlu yöneticinin görevini bırakması ve hukuk departmanının başındaki ismin ayrılma kararı kısa süre arayla duyuruldu.

    Apple’da yönetim kadrosu değişiyor

    Şirket, hem çevresel politikaların hem de sosyal girişimlerin başındaki Lisa Jackson’ın Ocak 2026’nın sonunda emekli olacağını duyurdu. Jackson, 2013’te Apple’a katılmadan önce ABD Çevre Koruma Ajansı’nı (EPA) Başkan Obama döneminde yöneten isimdi ve 2015’ten bu yana Apple’ın en kritik politika pozisyonlarından birini yürütüyordu.

    Apple’da üst yönetimde deprem: Üç günde dört isim değişti Tam Boyutta Gör
    Açıklamanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise Meta’dan üst düzey bir transfer oldu. Meta’nın hukuk şefi Jennifer Newstead, 1 Mart 2026 itibarıyla Apple’ın genel hukuk müşaviri görevini devralacak. Newstead, emekli olacağı belirtilen Kate Adams’ın yerini alacak. Adams 2017’den bu yana şirketin genel hukuk danışmanıydı.

    Bu değişikliklerle birlikte Apple, yönetim yapısında bazı işlevleri yeniden düzenliyor. Şirket, yasama ve düzenleme süreçlerini yürüten Government Affairs biriminin, Adams’ın emekliliğine kadar ona bağlı kalacağını, sonrasında ise Newstead’e devredileceğini duyurdu. Böylece Newstead’in unvanı “Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Hukuk Müşaviri ve Kamu İşleri” olarak güncellenecek ve iki kritik alan tek elde toplanacak. Çevre ve sosyal girişimler ise artık yakın zamanda COO görevine getirilen Sabih Khan’a bağlanacak. Şirket, Jeff Williams’ın emekliliğinin ardından Khan’ın operasyonel sorumluluk alanını genişletmişti.

    Apple’ın kısa süre içinde art arda yaşadığı bu üst düzey değişiklikler özellikle yapay zekâ, tasarım, hukuk ve politika gibi stratejik alanlarda yeni bir yapılanmanın kapıda olduğuna işaret ediyor. Şirket, bir yandan deneyimli isimleri uğurlarken diğer yandan özellikle Meta’dan yaptığı kritik transferlerle farklı uzmanlıkları bünyesine dahil ederek gelecek dönem stratejisini yeniden şekillendiriyor. Öte yandan CEO Tim Cook’un da bir süredir görevi bırakacağı konuşuluyor.

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

