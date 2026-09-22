Apple, daha pahalı iPhone 18 Pro Max’te yavaş bellekler kullandı: Hız adeta çakılıyor

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Apple’ın yüksek kapasiteli iPhone 18 Pro Max modellerinde QLC NAND tipi depolama bellekleri kullanması, kapasite avantajının yanında yoğun veri işlemlerinde performans kaybını beraberinde getiriyor. Yapılan testlerde 1 TB modelin depolama hızı bazı senaryolarda 1,1 MB/s seviyesine kadar geriliyor. Bu, giriş seviyesi microSD kartlardan bile düşük bir hız.

Kapasite artıyor ama performans düşüyor

Çinli teknoloji kanalı HOMOLAB tarafından yapılan testlerde 1 TB iPhone 18 Pro Max ile 512 GB iPhone 18 Pro depolama performansı açısından karşılaştırıldı. iPhone 18 Pro Max’te daha ucuz olan QLC NAND, iPhone 18 Pro’da ise TLC NAND kullanılıyor. QLC bellek tipi TLC belleklere göre hücre başına daha fazla veri saklayabildiği için aynı fiziksel alanda daha yüksek depolama kapasitesi sunabiliyor.

Ancak hücre başına daha fazla veri yazılması, özellikle uzun süreli ve yoğun veri işlemlerinde yazma performansının TLC’ye kıyasla daha fazla düşmesine yol açıyor. Bu fark, test sonuçlarında da belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan testlerde iki modelin de 4K okuma testlerinde benzer sonuçlar verdiği ancak karma iş yükünde QLC kullanan iPhone 18 Pro Max’in belirgin şekilde geride kaldığı görüldü.

iPhone 18 Pro Max 8.168 puan alırken iPhone 18 Pro 11.285 puana ulaştı. Bu, QLC modelinin yaklaşık yüzde 38 daha düşük performans gösterdiği anlamına geliyor. Daha ağır iş yüklerinde fark azalıyor ancak TLC kullanan model yine yaklaşık yüzde 12’lik avantaj sağlıyor.

Hız zaman zaman 1,1 MB/s'ye kadar düşüyor

İki bellek tipi arasındaki asıl fark depolamaya uzun süre boyunca yoğun veri yazıldığında ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro Max, ilk aşamada 3.000 MB/s’ye kadar yazma hızına ulaşabilen SLC önbellekten yararlanıyor. Bu önbellek tükendiğinde yaklaşık 578 MB/s hız sunan ikinci bir TLC tabanlı tampon devreye giriyor.

Her iki tampon da dolduğunda veriler doğrudan QLC NAND'a yazılmaya başlıyor. Bu noktada ortalama yazma hızı 79,4 MB/s seviyesine kadar geriliyor. Test sırasında zaman zaman hızın 25,6 MB/s'ye kadar düştüğü de görülüyor.

Tam Boyutta Gör Depolama alanı doldukça tablo daha da değişiyor. Telefonun kapasitesi yüzde 60 seviyesinde kullanıldığında SLC önbelleğinin kullanılabilir kapasitesi 250 GB'dan 58 GB'a düşüyor. İkinci tamponun ortalama hızı da 396 MB/s'ye gerilerken doğrudan QLC NAND'a yapılan yazmalarda ortalama hız 45 MB/s seviyesine iniyor.

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Daha yoğun yazma işlemlerinde ise performans çok daha düşük seviyelere ulaşabiliyor. Homolab'ın ölçümlerinde hızın zaman zaman 1,1 MB/s'ye kadar düştüğü görülüyor. Bu geleneksel microSD kartlardan bile düşük.

Günlük kullanımda fark hissedilmeyebilir

Elbette bu testler sentetik verilere dayanıyor ve özellikle en kötü senaryolar sınanıyor. Dolayısıyla Web'de gezinme, mesajlaşma, oyun oynama veya fotoğraf çekme gibi günlük kullanım senaryolarında sıradan bir kullanıcı yavaşlama farkını hissetmeyecektir. Veya hissedecek noktaya erişmeyecektir.

Ancak 4K veya ProRes video kaydı, büyük dosya transferleri ve yedek yükleme işlemleri gibi depolamaya uzun süre boyunca yüksek miktarda veri yazan işlemler yapılıyorsa yavaşlama hissedilebilir. Bu cihazların bazı kişiler tarafında içerik üretiminde kullanıldığı düşünüldüğünde bu performans düşüşü daha belirgin hale gelebilir.

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Apple, daha pahalı iPhone 18 Pro Max’te yavaş bellekler kullandı!

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