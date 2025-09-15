Giriş
    Apple, 2026'ya kadar 10 yeni cihaz tanıtacak: İşte beklenen modeller

    Apple, iPhone 17 serisinin ardından hız kesmiyor. M5 Mac'ler, yeni iPad Pro, Vision Pro 2 ve Home Hub dahil olmak üzere toplam 10 yeni cihazın yolda olduğu ortaya çıktı.

    Apple'dan 2025-2026 çıkarması! Toplam 10 yeni cihaz yolda Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın tarihte duyurduğu iPhone 17 serisinin ardından önümüzdeki döneme yönelik agresif bir yol haritası hazırlıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın aktardığına göre şirket, 2025 ve 2026 arasında M5 Mac, yeni iPad Pro, Vision Pro ve Home Hub dahil olmak üzere 10 yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

    Apple'un gelecek yol haritası sızdı

    Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yeni ürün gamında M5 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air, M5 iPad Pro, Vision Pro 2, iPhone 17e, Apple TV’nin yeni versiyonu, HomePod mini, AirTag 2, Studio Display'in mini-LED sürümü ve Home Hub yer alıyor. Bu bağlamda şirketin neredeyse tüm cihazlarını güncelleyeceğini söyleyelim. 

    Detaylara gelirsek, listeye bakıldığında öne çıkan yeniliklerden biri Apple TV. A17 Pro tabanlı yeni sürüm, Apple Intelligence desteği ve FaceTime görüşmeleri için kamera ile gelecek. Ev ekosistemine yönelik diğer güncellemeler ise daha güçlü bir çipe sahip HomePod mini ve genişletilmiş takip aralığıyla AirTag 2 olacak.

    M5 iPad Pro bu yıl geliyor

    Tablet tarafında, M5 iPad Pro modelleri bu yıl tanıtılabilir. Çift ön kamera ve WiFi 7 desteği gibi yenilikler getirirken, tasarımda büyük değişiklik beklenmiyor. Aynı çip Vision Pro 2'de de kullanılacak. Ayrıca Apple, kullanıcıların talepleri doğrultusunda daha konforlu bir kafa bandı ve yeni Space Black renk seçeneği sunacak.

    Apple'dan 2025-2026 çıkarması! Toplam 10 yeni cihaz yolda Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon tarafında ise daha uygun fiyatlı iPhone 17e planlanıyor. Mart 2026 döneminde tanıtılması beklenen model, iPhone 16e ile aynı fiyat çizgisinde kalacak ancak daha güçlü donanımla gelecek. Mac tarafında ise M5 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air modelleri TSMC'nin 3nm sürecine dayalı çiplerle güncellenecek.

    Bu arada Apple, MacBook Pro için daha güçlü varyantlar hazırlanıyor. Ayrıca uzun süredir beklenen mini-LED destekli yeni Studio Display, daha yüksek kontrast oranı ve parlaklık sağlayacak. Son olarak Apple Home Hub, firmanın akıllı ev ekosistemini merkezileştirecek tamamen yeni bir cihaz olarak konumlandırılıyor. Yıllardır gündemde olan model 2026'nın ilk yarısında tanıtılabilir.

