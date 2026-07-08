Apple'dan 30 milyar dolarlık çip anlaşması: ABD'de üretim artıyor!

Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir yıl önce Apple, Amerikan Üretim Programı (AMP) aracılığıyla dört yıllık bir süre içinde ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti. Şirket bugün, bugüne kadarki en büyük ABD üretim taahhüdünü açıkladı: 30 milyar dolarlık Broadcom çip anlaşması.

Broadcom, Apple ile anlaşmasını 2031'e kadar uzattı 2 gün önce eklendi

Broadcom ile 30 milyar dolarlık anlaşma imzalandı!

Apple tarafından duyurulan anlaşma, ABD’de 15 milyardan fazla çipin üretimine yol açacak ve Broadcom'un Fort Collins, Colorado'daki üretim tesislerini 1.5 milyar dolarlık bir sermaye yatırımıyla genişletmesine ve modernize etmesine olanak tanıyacak. Apple, yeni kapasitenin ne zaman devreye gireceğine dair bir zaman paylaşmadı.

Broadcom uzun zamandır Apple'a bağlantı bileşenleri sağlıyor ancak yeni anlaşma bu ilişkiyi ABD yapımı özel silicon etrafında daha da derinleştiriyor. Apple, Broadcom'un cihazların hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth ağlarına bağlanmasına yardımcı olmak için kullanılan kablosuz bileşenler üreteceğini söyledi.

Amerika'da 15 milyardan fazla çip üretilecek

Broadcom, Pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bir bildirimde, Apple ile 2031 yılına kadar Apple ürünlerinin birden fazla nesli için "özel ASIC silicon ürünleri" geliştirmek ve tedarik etmek üzere yeni uzun vadeli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. ASIC'ler, uygulamaya özel entegre devreler ve yapay zeka iş yüklerinde giderek kullanımı artıyor.

Apple'ın görevden ayrılan CEO'su Tim Cook için bu anlaşma, Trump yönetiminin önemli bir vurgu noktası olan Amerikan üretimine yatırım yapma yönündeki son hamlesini işaret ediyor. Bu, şirketin 2025'te açıklanan 600 milyar dolarlık dört yıllık ABD yatırım planının en büyük parçası ve tedarik zinciri genelinde yerli üretimi genişletmek için başlatılan Amerikan Üretim Programı (AMP) kapsamında bugüne kadarki en büyük taahhüdü temsil ediyor.

Cook, Fort Collins'te üretilen bileşenlerin Apple kullanıcılarının beklediği performans ve bağlantı için hayati önem taşıdığını söyledi ve projeyi desteklediği için Başkan Donald Trump ve yönetimine teşekkür etti. Broadcom CEO'su Hock Tan, Apple'ın taahhüdünün çip üreticisinin Fort Collins'teki üretim ayak izini genişletmesine yardımcı olacağını söyledi.

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Apple'dan ABD'ye devasa yatırım: 15 milyar çip üretilecek!

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