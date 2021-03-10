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    Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım

    Apple tam olarak 40 yılını geride bıraktığı Almanya’ya önemli bir yatırım yapıyor. Onlarca tesis ve Apple Store mağazalarının yanına şimdi kıtanın en büyük yonga tasarım merkezi kuruluyor.
    10 Mart 2021, 17:30 (9 sa.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım
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    Mobil cihaz dünyasına giriş yaptığı dönemde bileşenleri dışarıdan temin etmeye başlayan Apple özellikle Steve Jobs’ın girişimleri ile yonga tasarımına yönelmişti. Bugün en önemli yonga tasarımcılarından birisi haline geldi ve büyümeye devam ediyor.

    Almanya’da 5G teknolojileri geliştirilecek

    Apple’ın Almanya macerası 40 yıl öncesine kadar gidiyor. 1981 yılında Apple ilk ofisini 10 çalışan ile birlikte açmıştı. Sonrasında hızlı bir şekilde büyüyen Apple ülkeyi Avrupa’nın en büyük mühendislik merkezi haline getirdi.

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    On milyarlarca dolar yatırım yapan Apple’ın ülkede pek çok tasarım merkezi ve 1500 çalışanı yer alıyor. Bu tesislerde güç yönetim yongaları, uygulama işlemcileri, analog ve karışık sinyal çözümleri gibi pek çok önemli tasarımlar yapılıyor. Ayrıca Apple Store mağazaları ve ofislerle birlikte toplamda 4000 çalışan mevcut. Yine yüzlerce firmadan bileşen tedariği yaptı ve 15 milyar dolar harcadı.

    Kırkıncı yılın anlam ve önemine özel olarak Apple ülkeye yeni bir yatırımını daha duyurdu. 3 yıl içerisinde 1 milyar dolara ulaşacak olan bu yatırım Münih’i Avrupa’nın tasarım merkezi haline getiriyor.

    Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım
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    Bu tasarım merkezinde 5G teknolojilerinin geliştirilmesine yoğunlaşılacak. Özellikle Intel’in modem bölümünü satın almasından sonra Apple’ın kendi 5G modemlerini geliştirmeye başladığı biliniyor. Münih yatırımı da bunu doğrulamış oldu.

    Münih’te 30 bin metre karelik bir alana kurulacak olan yeni tesis kültür ve geleneklere bağlı olarak tasarlanacak. 2022 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak olan tesislerde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağı ifade ediliyor. Tesisler yeni iş pozisyonları yaratacak ve ülke ekonomisine önemli bir katkı yapacak.



    https://www.apple.com/uk/newsroom/2021/03/apple-to-invest-over-1-billion-euros-in-germany-with-new-munich-campus/
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    bulutfatih 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Almanya'ya selam, makarnaya devam.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Holk (Holk Holk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ''Dış güjler bizi sömürüyeahh, fabrikaları kamulaştırahh'' diyor mudur acaba Alman solcuları :D
    Yanıtla +6
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    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alman nazisi: “Ucuz is gucu, secim yatirimi, batan geminin mallnshauaudusj”
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple bence ülkede tamamen yasaklanmalı adamlar toplasan ulkede100 kisiyei istihdamm saglamiyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bize yatırım yapmadı diye apple a kırgınım
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    bulutfatih 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Almanya'ya selam, makarnaya devam.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    isakoc (isa koç) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) bulutfatih
    Türkiye ye açsa ucuz iş gücü diyeceksiniz.
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    . .T. 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji geliştiriyeah, montaj yapmalık ucuz iş gücünü haline gelip, asgari ücretli çalıştırmeyah diyebilir Alman solcuları.
    Yanıtla +2
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    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alman nazisi: “Ucuz is gucu, secim yatirimi, batan geminin mallnshauaudusj”
    Yanıtla +5
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    Holk (Holk Holk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ''Dış güjler bizi sömürüyeahh, fabrikaları kamulaştırahh'' diyor mudur acaba Alman solcuları :D
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