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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, Mac bilgisayarları bir insan gibi kontrol edebilen yeni bir yapay zeka ajanı geliştiriyor. İş ilanlarına göre bu sistem; uygulamalar arasında geçiş yapabilecek, web'de gezinebilecek ve karmaşık kodları yazıp hata ayıklayabilecek. Şirket, yüksek gizlilik standartlarıyla çok adımlı görevleri baştan sona tek başına yürüten akıllı bir ajan hedefliyor. Erken aşamadaki projenin en erken gelecek yılın sonunda sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Apple, Mac bilgisayarları kullanıcılar adına kontrol edebilen kendi yapay zeka ajanı üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in ortaya çıkardığı bilgilere göre şirket, bilgisayarı bir insan gibi kullanabilen bir yapay zeka sistemi geliştirmek için deneyimli bir mühendislik yöneticisi arıyor.

Apple'ın kısa süre önce yayımladığı iş ilanında, bilgisayar kullanabilen bir yapay zeka ajanının geliştirilmesine liderlik edecek kıdemli mühendislik yöneticisi aranıyor. İlanda tarif edilen sistemin web sitelerinde gezinebileceği, farklı uygulamalar arasında çalışabileceği, komutlar çalıştırabileceği ve kod yazıp hata ayıklayabileceği belirtiliyor.

Şirketin hedefi yalnızca kullanıcının sorularını yanıtlayan bir sohbet robotu geliştirmek değil. Apple, farklı araçları ihtiyaçlara göre seçebilen ve birden fazla aşamadan oluşan görevleri baştan sona yerine getirebilen bir ajan oluşturmayı amaçlıyor.

Karmaşık görevleri yerine getirecek

İş ilanındaki açıklamaya göre yapay zeka ajanı tarayıcılar, uygulamalar, komut satırları, kodlar ve API'ler arasında sorunsuz biçimde geçiş yapabilecek. Böylece kullanıcıların farklı işlemler için ayrı ayrı komut vermesine gerek kalmadan birden fazla adımı kapsayan görevler gerçekleştirilebilecek.

Örneğin sistemin bir web sitesinden bilgi toplaması, bu bilgileri başka bir uygulamada işlemesi, gerekli komutları çalıştırması ve kodlama gerektiren işlemleri tamamlaması hedefleniyor. Ajanın her aşamada en uygun aracı kendisinin seçmesi de bekleniyor.

Apple, bu yeteneklerin yanı sıra gizlilik ve güvenliği de geliştirme sürecinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. İş ilanında sistemin, şirketin kullanıcıların Apple ürünlerinden beklediği gizlilik standartlarına uygun şekilde çalışması gerektiği vurgulanıyor.

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Bunun yanında Apple, kendi yapay zeka ajanını geliştirmesiyle eş zamanlı olarak Mac bilgisayarlarda üçüncü taraf ajanların erişimini zorlaştırmaya hazırlandığı da belirtiliyor. Şirket, yaklaşan macOS 27.3 sürümünde kullanıcılara üçüncü taraf yapay zeka ajanlarına tam erişim vermenin riskleri konusunda uyarılar göstermeyi planlıyor. Apple, ekim ayında geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede de uygulamalara olağanüstü düzeyde erişim vermek isteyen kullanıcılar için ek güvenlik kontrolleri getireceğini açıklamıştı.

Apple yarışa katılıyor

Bilgisayarları kullanıcı adına kontrol edebilen yapay zeka ajanları, son dönemde teknoloji sektörünün en önemli rekabet alanlarından biri haline geldi. Anthropic ve OpenAI bu alanda kendi çözümlerini sunarken Meta da kısa süre önce Muse ajan ailesini tanıtarak yarışa katıldı.

Apple'ın da kendi ajanını geliştirmeye yönelmesi, şirketin yapay zeka alanındaki ürün ve hizmetlerini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak aktarılanlara göre şirketin çalışmaları henüz erken aşamada. Apple'ın söz konusu hizmeti en erken gelecek yılın sonlarında kullanıma sunmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

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Apple'dan bilgisayarları yönetebilen yapay zeka ajanı

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