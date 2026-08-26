Apple yeni dinamik şarj adaptörünü satışa sundu

Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü
Önceki dönemin 20W şarj adaptörü ile benzer tasarıma sahip olan yeni adaptör farklı olarak saklanabilir priz ucu ile geliyor. Üst kısımdaki tuş yardımıyla priz ucunu saklayarak daha kompakt bir yapı elde edebiliyorsunuz.
Adaptör standart olarak 40W enerji akımı ile geliyor ancak daha yüksek güç isteyen cihazlar olduğunda dinamik sistem devreye giriyor ve 60W seviyesine kadar enerji aktarımı sağlayabiliyor. Adaptörde tek bir USB Tip-C portu yer alıyor. Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü 1929TL fiyat etiketine sahip ve kargolama süreci 4-5 haftayı buluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim