Apple yeni dinamik şarj adaptörünü satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Bu hafta yeni Mac modellerini tanıtan Apple bunun yanında aksesuar tarafında da hareketliydi. Geçen yıl ABD’de piyasaya çıkan Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü adındaki aksesuar ülkemizde de satışa sunuldu.

Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü

Önceki dönemin 20W şarj adaptörü ile benzer tasarıma sahip olan yeni adaptör farklı olarak saklanabilir priz ucu ile geliyor. Üst kısımdaki tuş yardımıyla priz ucunu saklayarak daha kompakt bir yapı elde edebiliyorsunuz.

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Adaptör standart olarak 40W enerji akımı ile geliyor ancak daha yüksek güç isteyen cihazlar olduğunda dinamik sistem devreye giriyor ve 60W seviyesine kadar enerji aktarımı sağlayabiliyor. Adaptörde tek bir USB Tip-C portu yer alıyor. Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü 1929TL fiyat etiketine sahip ve kargolama süreci 4-5 haftayı buluyor.

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Apple’dan dinamik şarj adaptörü

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