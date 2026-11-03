Apple'dan geliştiricilere uyarı: Flört ve AI ilişki uygulamaları 18+ olarak işaretlenecek!

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, App Store'daki flört ve yapay zeka ilişki uygulamaları için yaş kısıtlamalarını yeniliyor. Şirket, geliştiricilere 16 Kasım'dan itibaren yaş anketini doldurma zorunluluğu getirdi. Yeni karara göre, romantik içerik sunan yapay zeka arkadaşları ile flört uygulamalarına doğrudan 18 yaş sınırı uygulanacak. Konum paylaşımı içeren uygulamalar ise yerel düzenlemelere göre değerlendirilecek. Geliştiricilerin yeni beyan sürecini 12 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, 16 Kasım itibarıyla geliştiricilerin App Store Connect'teki yaş derecelendirme anketini doldururken uygulamalarının konum paylaşma ya da flört ve ilişki özellikleri içerip içermediğini beyan etmelerinin zorunlu olacağını duyurdu. Yeni yaş derecelendirme gereklilikleri 16 Kasım'da yürürlüğe giriyor.

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Flört uygulamaları, romantik yapay zeka arkadaşları, konum paylaşımına 18+ yaş sınırlaması

Apple, 2 Kasım'da geliştiricilere yönelik gönderisinde, flört özelliklerine sahip ve kullanıcıları cinsel veya romantik içerikle meşgul eden sanal arkadaş içeren herhangi bir uygulamanın minimum 18+ yaş sınırlamasına sahip olacağını belirtti. Yeni sorular 16 Kasım'da App Store Connect'te yer alacak ve her uygulamanın bunları 12 Ocak 2027'ye kadar yanıtlaması gerekiyor.

Apple, "Flört ve İlişkiler" içeren uygulamalara en az 18+ yaş derecelendirmesi verileceğini, Konum Paylaşımı içeren uygulamaların ise bazı bölgelerde yaş derecelendirmesini etkileyebileceğini ya da etkilemeyebileceğini belirtti.

Apple, Brezilya'daki yerel düzenlemelerin konum paylaşma özelliği olan uygulamalar için "A16", flört ve ilişki özelliği olan uygulamalar için ise "A18" yaş derecelendirmesi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Ancak geliştiriciler, uygulamalarının niteliğine göre (örneğin ebeveynler ile çocukların konumlarını paylaşmalarına olanak tanıyan uygulamalar gibi) Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan daha düşük bir resmi derecelendirme talep edebilir.

Geliştiriciler için son tarih 12 Ocak

Son olarak Apple, geliştiricilerin uygulama güncellemesi gönderirken veya yaş derecelendirme anketini değiştirirken bu beyanları sağlamaları gerektiğini, tüm uygulamaların ise bu süreci en geç 12 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerektiğini belirtti.

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