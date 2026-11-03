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    Apple'dan geliştiricilere uyarı: Flört ve AI ilişki uygulamaları 18+ olarak işaretlenecek!

    Apple, App Store'da konum paylaşma özelliklerinin yanı sıra flört ve ilişki özelliklerini barındıran uygulamalar için yeni yaş derecelendirme gerekliliklerini duyurdu. İşte ayrıntılar:

    Apple flört & yapay zeka ilişki uygulamaları 18 yaş sınırı Tam Boyutta Gör
    Apple, 16 Kasım itibarıyla geliştiricilerin App Store Connect'teki yaş derecelendirme anketini doldururken uygulamalarının konum paylaşma ya da flört ve ilişki özellikleri içerip içermediğini beyan etmelerinin zorunlu olacağını duyurdu. Yeni yaş derecelendirme gereklilikleri 16 Kasım'da yürürlüğe giriyor.

    Flört uygulamaları, romantik yapay zeka arkadaşları, konum paylaşımına 18+ yaş sınırlaması

    Apple, 2 Kasım'da geliştiricilere yönelik gönderisinde, flört özelliklerine sahip ve kullanıcıları cinsel veya romantik içerikle meşgul eden sanal arkadaş içeren herhangi bir uygulamanın minimum 18+ yaş sınırlamasına sahip olacağını belirtti. Yeni sorular 16 Kasım'da App Store Connect'te yer alacak ve her uygulamanın bunları 12 Ocak 2027'ye kadar yanıtlaması gerekiyor.

    Apple, "Flört ve İlişkiler" içeren uygulamalara en az 18+ yaş derecelendirmesi verileceğini, Konum Paylaşımı içeren uygulamaların ise bazı bölgelerde yaş derecelendirmesini etkileyebileceğini ya da etkilemeyebileceğini belirtti.

    Apple, Brezilya'daki yerel düzenlemelerin konum paylaşma özelliği olan uygulamalar için "A16", flört ve ilişki özelliği olan uygulamalar için ise "A18" yaş derecelendirmesi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Ancak geliştiriciler, uygulamalarının niteliğine göre (örneğin ebeveynler ile çocukların konumlarını paylaşmalarına olanak tanıyan uygulamalar gibi) Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan daha düşük bir resmi derecelendirme talep edebilir.

    Geliştiriciler için son tarih 12 Ocak

    Son olarak Apple, geliştiricilerin uygulama güncellemesi gönderirken veya yaş derecelendirme anketini değiştirirken bu beyanları sağlamaları gerektiğini, tüm uygulamaların ise bu süreci en geç 12 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerektiğini belirtti.

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