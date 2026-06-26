Apple'dan Galaxy Ring'e rakip geliyor: İlk detaylar paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın giyilebilir teknoloji tarafında yepyeni bir model hazırlandığı ortaya çıktı. Daha önce kameralı AirPods Pro, akıllı gözlük ve yapay zeka odaklı yeni aksesuarlar üzerinde çalıştığı konuşulan şirketin, şimdi de ilk akıllı yüzüğünü geliştirmeye başladığı belirtiliyor.

Apple'dan Galaxy Ring'e rakip geliyor

Sızıntıyı paylaşan bir kaynağa göre Apple, akıllı yüzük projesini aktif olarak geliştiriyor. Cihazın ticari adının "iRing" olabileceği iddia edilse de, Apple'ın son isimlendirme konusunda henüz karar vermediği ve farklı bir marka tercih edebileceği sızıntılar arasında. Şimdilik cihazın teknik özellikleri, tasarımı veya çıkış tarihi ise paylaşılmış değil.

Kaçıranlar için akıllı yüzük pazarı son yıllarda hızla büyümeye başladı. Samsung'un Galaxy Ring modeliyle pazara giriş yapmasının ardından Oura ve Ultrahuman gibi markalar da sağlık takibi odaklı ürünleriyle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Apple'ın da bu segmente adım atması halinde rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

Öte yandan Apple'ın geliştirdiği iddia edilen akıllı yüzüğün, şirketin sağlık ve yapay zeka ekosisteminin bir parçası olarak konumlandırılması sürpriz olmayacak. Özellikle Apple Watch ile birlikte çalışabilecek yeni sensörler ve sağlık özellikleri sunması ihtimaller arasında. Bununla birlikte, şu an için tüm bilgiler erken aşamadaki iddialara dayanıyor.

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Apple cephesinden akıllı yüzük projesine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ancak şirketin hem katlanabilir telefon hem de giyilebilir cihaz ekosistemini büyütme planları göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde bu konuda daha fazla sızıntının ortaya çıkması bekleniyor.

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