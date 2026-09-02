Apple'dan geliştiricilere çağrı: Mac'lerde Intel devri kapanıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, Mac App Store'da bulunan ve macOS 13 veya daha yeni sürüm gerektiren evrensel Mac App Store uygulamaları için geliştiricilere Intel Mac desteğini kaldırabileceklerini bildirdi. Peki, bu ne anlama geliyor?

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Mac App Store'da Intel işlemcili Mac'lere destek kesiliyor

Bu değişiklik, Apple’ın evrensel Mac uygulamalarının Apple silicon işlemcili Mac'lerin yanı sıra Intel tabanlı bilgisayarları da desteklemeye devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Geliştiriciler artık uygulamalarını yalnızca arm64 mimarisi için geliştirebilirken, Intel işlemcili Mac sahipleri bilgisayarları için indirilebilir son uyumlu sürüme erişmeye devam edecek ancak uygulama güncellemelerini alamayacak.

Apple, geliştiricilere Intel desteğini kaldırmanın uygulama indirme ve cihaz boyutlarını azaltırken geliştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Apple, macOS 27 ile Intel Mac desteğini sonlandırıyor

Mac App Store'daki bu değişiklik, Apple'ın Intel işlemcili Mac'ler için işletim sistemi desteğini tamamen kaldıran ve Apple Silicon'u bundan sonra desteklenen tek Mac mimarisi olarak bırakan macOS 27 Golden Gate'i sunmasıyla birlikte geliyor.

macOS Tahoe, Intel işlemcili Mac'lerde çalışacak son macOS sürümü. macOS Golden Gate, M1 çipi veya daha yenisine sahip Apple Silicon Mac’lere yüklenebiliyor. Apple ayrıca Intel tabanlı uygulamaların Apple Silicon Mac'lerde çalışmasını sağlayan Rosetta 2 özelliğinin de desteğini aşamalı olarak kaldıracak. macOS Golden Gate'ten sonra Rosetta çoğu uygulama için çalışmayı durduracak ve bu uygulamalar artık açılmayacak. Apple, Intel tabanlı çerçevelere dayanan belirli eski ve artık güncellenmeyen oyunlar için bir istisna yapıyor.

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