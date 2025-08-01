Apple'dan güçlü ikinci çeyrek performansı: Gelirler %10 arttı

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Tam Boyutta Gör Apple, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirket, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre gelirlerini %10 arttırarak 94 milyar dolar gelir açıkladı. Bu, Aralık 2021’den bu yana Apple’ın en yüksek çeyreklik gelir artışı oldu. Apple'ın kârı ise %14 artarak 24,43 milyar dolara yükseldi.

iPhone satışları şirketin gelirlerindeki aslan payını oluşturmaya devam etti. Apple, iPhone satışlarından44,58 milyar dolargelir elde ederken, hizmet gelirleri 27,42 milyar dolar, Mac gelirleri 8,05 milyar dolar, iPad satış gelirleri 6,58 milyar dolar olarak kaydedildi.

Apple CEO’su Tim Cook, ikinci çeyrekte şirketin tarifeler nedeniyle 800 milyon dolar maliyetle karşılaştığını, bu rakamın Mayıs ayında öngörülen 900 milyon doların altında kaldığını belirtti. Eğer tarifeler aynı şekilde devam ederse, bir sonraki çeyrekte bu maliyetin 1,1 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.

iPhone gelirleri %13 arttı

Apple’ın en önemli ürünü olan iPhone, yıllık bazda %13 büyüyerek 44,58 milyar dolarlık satışa ulaştı. Cook, iPhone 16 serisinin, geçen yıl aynı dönemde satışta olan iPhone 15’e kıyasla çok daha popüler olduğunu, satışların önceki modele göre çift haneli güçlü oranlarda arttığını vurguladı.

Mac birimi, %15’lik büyümeyle 8,05 milyar dolara ulaşarak en hızlı büyüyen kategori oldu. Bu başarıda, çeyrek başında piyasaya sürülen yeni MacBook Air modelleri etkili oldu. Hizmetler birimi de %13 artarak 27,42 milyar dolara çıktı. Bu alanda iCloud abonelikleri ve App Store gelirleri öne çıktı. Ancak iPad ve Apple Watch, AirPods gibi ürünleri içeren diğer ürün kategorisinde düşüş yaşandı. iPad geliri %8 azalarak 6,58 milyar dolara geriledi. Diğer ürünler kategorisi ise %8,64 düşüşle 7,4 milyar dolara indi.

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Çin’de satışlar yeniden yükselişe geçti

Apple’ın Çin, Hong Kong ve Tayvan’ı kapsayan bölgedeki satışları %4 artarak 15,37 milyar dolara ulaştı. Bu, son iki çeyrektir yaşanan düşüşlerin ardından bir toparlanma anlamına geliyor. Son iki çeyrekte sırasıyla %2 ve %11 oranında düşüş kaydedilmişti. Cook, Çin’de bazı cihazlar için uygulanan sübvansiyonların satışlara olumlu katkı sağladığını söyledi.

Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple, yeni işletim sistemlerini tanıttı ancak yapay zekaya dair açıklamalar beklentilerin altında kaldı. Yapay zekayı “hayatımızın en etkileyici teknolojilerinden biri” olarak tanımlayan Cook, bu alandaki yatırımlarını ciddi şekilde artırdıklarını belirtti.

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Apple'dan güçlü ikinci çeyrek performansı: Gelirler %10 arttı

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