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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'yi 14 Eylül'de yayınladı. Ancak ilk birkaç hafta boyunca şirket iPhone kullanıcılarını son sürüme güncellemeye yönlendirmedi. Ayarlar uygulaması açıldığında, iOS 26.7.1 ana güncelleme olarak gösterilirken, yeni iOS 27 altta ufak bir alanda gösteriliyordu. Şimdi, Apple durumu tersine çevirdi.

iPhone'lar için acil güvenlik güncellemesi iOS 26.7.1 yayınlandı 1 hf. önce eklendi

iOS 27.0.1 güncellemesi ön plana çıkarıldı

Artık, Genel - Yazılım Güncellemesi menüsünde iOS 27.0.1, en önemli güncelleme olarak ön plana çıkarılıyor. Eski iOS 26.7.1 sürümü daha küçük “Şunlar da var" bölümüne taşındı.

Apple, sıralamayı tersine çevirerek yeni yazılımı görmezden gelmeyi çok daha zorlaştırdı. Şirket, iOS 27 için resmi kullanım oranlarını paylaşmadan önce daha fazla kullanıcının iOS 26'dan iOS 27'ye geçmesini sağlamak istiyor.

Apple'ın büyük yazılım sürümlerinde ortaya çıkan olağan erken hataları düzeltmesini beklemek istiyorsanız, mevcut sürümde kalabilirsiniz. Apple, güvenlik için iOS 26.7.1 sürümünün yüklenmesini tavsiye ediyor.

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Apple'dan iOS 27'ye geçin çağrısı: Güncelleme ekranı değişti!

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