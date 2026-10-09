Apple'dan iOS 27'ye geçin çağrısı: Güncelleme ekranı değişti!

iOS 27.0.1 güncellemesi ön plana çıkarıldı
Artık, Genel - Yazılım Güncellemesi menüsünde iOS 27.0.1, en önemli güncelleme olarak ön plana çıkarılıyor. Eski iOS 26.7.1 sürümü daha küçük “Şunlar da var" bölümüne taşındı.
Apple, sıralamayı tersine çevirerek yeni yazılımı görmezden gelmeyi çok daha zorlaştırdı. Şirket, iOS 27 için resmi kullanım oranlarını paylaşmadan önce daha fazla kullanıcının iOS 26'dan iOS 27'ye geçmesini sağlamak istiyor.
Apple'ın büyük yazılım sürümlerinde ortaya çıkan olağan erken hataları düzeltmesini beklemek istiyorsanız, mevcut sürümde kalabilirsiniz. Apple, güvenlik için iOS 26.7.1 sürümünün yüklenmesini tavsiye ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: