Apple'dan iPhone'lara casus yazılım uyarısı: Türkiye'den isim de var!

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Tam Boyutta Gör Apple, 99 ülkede paralı casus yazılım saldırılarına maruz kaldığından şüphelenilen kişilere yeni uyarı bildirimleri göndermeye başladı. Hedef alınanlar arasında Türkiye merkezli bir muhabir ve Lübnanlı bir belgesel yapımcısı da bulunuyor.

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99 ülkedeki iPhone kullanıcısına casus yazılım bildirimi

Tehdit araştırmacısı Costin Raiu tarafından X platformunda paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, bildirimde 99 ülkedeki kullanıcıların hedef alındığı belirtiliyor. Raiu, bazı mağdurlara ulaşan bildirimlerin doğruluğunu teyit ettiğini ifade etti.

Raiu, gönderdiği bir mesajda, “Şu ana kadar kayıtlarda, ihlallerden hangi aktörün sorumlu olduğunu doğrulayabilecek herhangi bir sızıntı veya ele geçirilme izine rastlamadık" dedi.

Apple, söz konusu saldırıları veya bildirimleri belirli kötü niyetli aktörlere ya da coğrafi bölgelere dayandırmıyor. Şirket, casus yazılımları günümüzde var olan en ileri dijital tehditlerden biri olarak tanımlıyor. Uyarı bildirimini alan kişilerden en az ikisi, durumu kamuoyuyla paylaştı.

Middle East Eye haber kuruluşunun Türkiye büro şefi Ragıp Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, bu yıl içinde Apple'dan aldığım üçüncü uyarı bildirimi. Muhtemelen devlet destekli aktörler, paralı casus yazılımlar kullanarak telefonumu defalarca hacklemeye çalıştı” ifadelerini kullandı. Bildirimi bir onur nişanı olarak nitelendiren Soylu, bu saldırıları yaptığı haberciliğin tasdiki olarak gördüğünü belirtti.

Bir diğer mağdur olan Lübnanlı belgesel yapımcısı, araştırmacı gazeteci ve yazar Radwan Mortada da X üzerinden yaptığı açıklamada, gelişmiş paralı casus yazılımlarla hedef alındığına dair bir tehdit bildirimi aldığını duyurdu. Orta Doğu'daki güvenlik meseleleri üzerine yaptığı haberlerle tanınan Mortada, Suriye iç savaşı, İslamcı militan gruplar ve bölgedeki diğer güvenlik olayları hakkında uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor.

Mortada, Recorded Future News'e e-posta yoluyla verdiği bilgide, daha önce de 2017 ve 2021 yıllarında, sıfır tıklama yöntemiyle çalışan güçlü Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığını belirtti.

Apple, söz konusu bildirimleri henüz kendi sitesinde kamuoyuna açıklamadı. Citizen Lab'de dijital adli tıp araştırmacısı olan John Scott-Railton, gönderdiği bir mesajda, “Apple, ağustos ayında bildirimlerini daha görünür olacak ve kullanıcıları harekete geçmeye teşvik edecek şekilde geliştirdi; hedef alınan kişilerin bizzat ortaya çıkıp durumu açıklamalarından yola çıkarsak, bu yöntemin işe yaradığı görülüyor.” dedi.

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