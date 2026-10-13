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    Apple'dan 350 dolarlık akıllı kilit: Kapıya yaklaşılınca otomatik açılıyor

    Apple, akıllı ev ekosisteminin kapsamını büyüttü. Teknoloji devi, LG işbirliğiyle kapıya yaklaşıldığında otomatik açılan Smart Deadbolt Lock adlı akıllı kapı kilidini tanıttı.

    Apple'dan kapıya yaklaşınca kendiliğinden açılan akıllı kilit Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün gerçekleştirdiği duyurular ile akıllı ev ekosisteminin kapsamını ciddi oranda genişletti. Yapay zekalı HomePod mini 2 ve yeni Apple TV 4K gibi ürünleri de tanıtan şirket akıllı ev cihazı HomeView ile ev kontrolünü tek ekranda topladı. Şirket aynı zamanda LG ve Schneider Electric iş birliğiyle geliştirilen Apple Home Collection ürün ailesini de duyurdu. Home Collection çatısı altında en dikkat çeken ürün ise Smart Deadbolt Lock adlı akıllı kapı kilidi oldu.

    Otomatik olarak açılabiliyor

    Apple, LG Electronics iş birliğiyle geliştirdiği Smart Deadbolt Lock, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi sayesinde kullanıcı kapıya yaklaştığında otomatik olarak kilidi açabiliyor. Kullanıcı, uyumlu cihazını cebinden veya çantasından çıkarmadan kapıya yaklaştığında kilit açılıyor. Sistem, kullanıcının konumunu hassas biçimde algılayarak otomatik giriş işlemini daha doğru ve güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor. İsteyenler iPhone veya Apple Watch cihazlarını kilide dokundurarak da giriş yapabiliyor.

    Akıllı kilitte PIN koduyla giriş için entegre bir tuş takımı da bulunuyor. Tuş takımının döndürülmesiyle erişilebilen gizli bir fiziksel anahtar yuvası da alternatif giriş yöntemi olarak sunuluyor. Kutudan iki mekanik anahtar da çıkıyor. Böylece dijital erişim yöntemlerinin yanı sıra geleneksel anahtar kullanımı da mümkün oluyor.

    Apple'dan kapıya yaklaşınca kendiliğinden açılan akıllı kilit Tam Boyutta Gör
    Akıllı kilit, kapının açık mı kapalı mı olduğunu belirleyen dahili bir sensörle geliyor. Kapının hareketlerini ve konumunu sürekli izleyen bu sistem, ayrıca manyetik kapı sensörü kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar Apple Home uygulamasından otomatik kilitleme süresini ayarlayabiliyor. Kilit, olası kurcalama girişimlerini algıladığında dahili alarmını devreye sokabiliyor ve kullanıcıya bildirim gönderebiliyor.

    Apple Home uygulaması üzerinden misafirler için kişiye özel erişim izinleri ve giriş saatleri de tanımlanabiliyor. Kullanıcılar böylece aile üyelerinin veya geçici ziyaretçilerin erişimini yönetebiliyor, giriş ve çıkış hareketlerini takip edebiliyor.

    Bağlantı tarafında Matter over Thread teknolojisini kullanan ürün, Aliro akıllı kilit standardını da destekliyor. Temel kilit işlevleri internet bağlantısı olmadan yerel olarak çalışabiliyor. Bu sayede internet kesintisi, kapının kilitlenmesi ve açılması gibi temel işlemlerin kullanılmasını engellemiyor.

    LG Smart Deadbolt Lock, kablo bağlantısı gerektirmeyen yapısı sayesinde kolay kurulum sunuyor. Ürün, 40 ila 51 mm kalınlığındaki kapılarla ve tek silindirli standart sürgülü kilit mekanizmalarıyla uyumlu. Montaj için 54 mm çapında delik ve 60 veya 70 mm ayarlanabilir kilit mesafesi gerekiyor. Tasarım, hem sağa hem sola açılan kapılarda kullanılabiliyor.

    Pil ömrü 6 ay

    Güç ihtiyacını dört adet standart AA pilden karşılayan kilidin pil ömrü yaklaşık altı ay olarak belirtiliyor. Piller tükendiğinde USB-C üzerinden acil güç sağlanabiliyor. Bu özellik, pil değiştirilemeyen durumlarda kullanıcının kapı dışında kalma riskini azaltmayı hedefliyor. Kutuda iç ve dış kilit ünitelerinin yanı sıra montaj plakası, sürgü mekanizması, karşılık parçaları, piller, mekanik anahtarlar ve montaj vidaları da bulunuyor.

    Fiyatı ne kadar?

    Tasarımında dairesel bir dış yüzey kullanılan akıllı kilit, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak. Ön yüz yalnızca siyah renkte olacak. ABD tipi sürgülü kapı kilitlerinin yerine takılmak üzere tasarlanan ürünün ABD ve Kanada'da aralık ayında satışa çıkması planlanıyor.

    LG Smart Deadbolt Lock'un ABD başlangıç fiyatı 349,95 dolar olarak açıklandı.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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