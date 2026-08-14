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    Anlık Bildirim

    Apple, Pegasus benzeri casus yazılımlara karşı kullanıcıları uyarmaya başladı

    Apple, Pegasus gibi paralı casus yazılımların hedefi olduğunu tespit ettiği kullanıcılara bildirim göndermeye başladı. Şirket, uyarın son derece ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.

    Apple’dan Pegasus benzeri yazılımlara karşı kritik uyarı Tam Boyutta Gör
    Apple, cihazlarının devlet destekli casus yazılım saldırılarında hedef alındığını tespit ettiği kullanıcılara bildirimler göndermeye başladı. Citizen Lab'den kıdemli araştırmacı John Scott-Railton tarafından fark edilen uyarılar, Pegasus gibi paralı casus yazılımların hedefindeki kişilere gönderiliyor.

    Apple'ın uyarısı ne anlama geliyor?

    Apple, belirli aralıklarla sistemlerinde casus yazılım olduğunu tespit ettiği kullanıcılarını bilgilendiriyor. Şirket, bu bildirimi güncelleyerek kullanıcıların güvenlik bilgilerine ve atabilecekleri adımlara daha kolay ulaşmasını sağladı. Ayrıca paralı casus yazılımların ne olduğu ve hedef alınan kullanıcıların ne yapması gerektiğine ilişkin yeni bir destek sayfası yayımladı.

    Apple’dan Pegasus benzeri yazılımlara karşı kritik uyarı Tam Boyutta Gör
    Apple'a göre bu yazılımlar genellikle özel şirketler tarafından devlet kurumlarına ve diğer kamu aktörlerine satılan gelişmiş gözetleme araçlarından oluşuyor. Gazeteciler, aktivistler, siyasetçiler ve diplomatlar gibi belirli kişiler hedef alınabiliyor.

    Dolayısıyla Pegasus benzeri yazılımların odağı genel kullanıcı genellikle olmuyor. Bununla birlikte söz konusu yazılımların tespit edilmesi ve engellenmesi oldukça zor.

    Bildirim ciddiye alınmalı

    Apple’dan Pegasus benzeri yazılımlara karşı kritik uyarı Tam Boyutta Gör
    Apple, yaptığı incelemelerin yüzde 100 kesinlik sağlayamayacağını kabul ediyor. Buna karşın tehdit bildirimlerini, kullanıcının bireysel olarak casus yazılım saldırısının hedefi olduğuna ilişkin yüksek güvenilirlikli uyarılar olarak tanımlıyor. Şirket, bu bildirimlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.

    Apple, tehdit bildirimi alan kullanıcıların cihazlarında Lockdown Mode'u etkinleştirmesini öneriyor. Bu özellik, cihazı daha yüksek seviyede korumak amacıyla bazı işlevleri kısıtlıyor.

    Şirket ayrıca kullanıcıların saldırıyı kendi başlarına incelemeye çalışmak yerine uzmanlardan güvenlik desteği almasını tavsiye ediyor.

    Apple'dan bildirim alanlar ne yapmalı?

    1. Apple’dan “Threat Notification” bildirimi aldıysanız önce iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını kontrol edin. Bildirim gerçekten Apple tarafından gönderildiyse burada da görünür.
    2. Bildirimin gerçek olup olmadığından emin değilseniz doğrudan https://account.apple.com adresine gidin. Hesabınızda “Threat Notification” uyarısını görüyorsanız bildirim gerçektir.
    3. Bildirim size mesaj, e-posta veya başka bir kanaldan geldiyse ve Apple olduğunu iddia eden kişi sizden dosya indirmenizi, bağlantıya tıklamanızı, profil yüklemenizi, parolanızı veya size gönderilen doğrulama kodunu paylaşmanızı istiyorsa bunları yapmayın.
    4. Apple’ın bildirimini doğruladıysanız durumu ciddiye alın. Pegasus benzeri paralı casus yazılımlar son derece gelişmiş saldırılar olduğundan mümkünse bir güvenlik uzmanından yardım alın.
    5. Sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorsanız veya hedefli bir saldırı riski taşıdığınızı düşünüyorsanız Access Now’ın Digital Security Helpline hizmetinden uzman desteği alabilirsiniz.
    6. Casus yazılımlarla hedef alınma riskiniz olduğunu düşünüyorsanız iPhone’da Lockdown Mode’u (Kilit Modu) etkinleştirin. Bu özellik cihazı daha zor hedef haline getirmek için bazı işlevleri kısıtlıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2236825/apple-warnings-mercenary-spyware-attacks/ https://support.apple.com/en-us/102174
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