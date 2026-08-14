Apple, Pegasus benzeri casus yazılımlara karşı kullanıcıları uyarmaya başladı

Apple'ın uyarısı ne anlama geliyor?
Apple, belirli aralıklarla sistemlerinde casus yazılım olduğunu tespit ettiği kullanıcılarını bilgilendiriyor. Şirket, bu bildirimi güncelleyerek kullanıcıların güvenlik bilgilerine ve atabilecekleri adımlara daha kolay ulaşmasını sağladı. Ayrıca paralı casus yazılımların ne olduğu ve hedef alınan kullanıcıların ne yapması gerektiğine ilişkin yeni bir destek sayfası yayımladı.
Dolayısıyla Pegasus benzeri yazılımların odağı genel kullanıcı genellikle olmuyor. Bununla birlikte söz konusu yazılımların tespit edilmesi ve engellenmesi oldukça zor.
Bildirim ciddiye alınmalı
Apple, tehdit bildirimi alan kullanıcıların cihazlarında Lockdown Mode'u etkinleştirmesini öneriyor. Bu özellik, cihazı daha yüksek seviyede korumak amacıyla bazı işlevleri kısıtlıyor.
Şirket ayrıca kullanıcıların saldırıyı kendi başlarına incelemeye çalışmak yerine uzmanlardan güvenlik desteği almasını tavsiye ediyor.
Apple'dan bildirim alanlar ne yapmalı?
- Apple’dan “Threat Notification” bildirimi aldıysanız önce iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını kontrol edin. Bildirim gerçekten Apple tarafından gönderildiyse burada da görünür.
- Bildirimin gerçek olup olmadığından emin değilseniz doğrudan https://account.apple.com adresine gidin. Hesabınızda “Threat Notification” uyarısını görüyorsanız bildirim gerçektir.
- Bildirim size mesaj, e-posta veya başka bir kanaldan geldiyse ve Apple olduğunu iddia eden kişi sizden dosya indirmenizi, bağlantıya tıklamanızı, profil yüklemenizi, parolanızı veya size gönderilen doğrulama kodunu paylaşmanızı istiyorsa bunları yapmayın.
- Apple’ın bildirimini doğruladıysanız durumu ciddiye alın. Pegasus benzeri paralı casus yazılımlar son derece gelişmiş saldırılar olduğundan mümkünse bir güvenlik uzmanından yardım alın.
- Sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorsanız veya hedefli bir saldırı riski taşıdığınızı düşünüyorsanız Access Now’ın Digital Security Helpline hizmetinden uzman desteği alabilirsiniz.
- Casus yazılımlarla hedef alınma riskiniz olduğunu düşünüyorsanız iPhone’da Lockdown Mode’u (Kilit Modu) etkinleştirin. Bu özellik cihazı daha zor hedef haline getirmek için bazı işlevleri kısıtlıyor.
Kaynakça https://www.engadget.com/2236825/apple-warnings-mercenary-spyware-attacks/ https://support.apple.com/en-us/102174 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: