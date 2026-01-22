Apple, Siri için büyük bir değişiklik hazırlıyor: Yıl sonunda gelecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir eleştirildiği yapay zeka alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Siri’yi klasik bir sesli asistandan çıkararak ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet botuna dönüştürecek. Yeni Siri’nin, iPhone, iPad ve Mac cihazlarda yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Baştan aşağı yenileniyor

Habere göre Apple, mevcut Siri arayüzünü tamamen rafa kaldıracak. Yerine, kullanıcıların hem yazarak hem de konuşarak etkileşime girebileceği, modern yapay zeka sohbet botlarına benzer bir deneyim sunulacak. Bu yaklaşım, Google, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin sunduğu çözümlerle doğrudan rekabet edecek bir yapı anlamına geliyor.

Yeni Siri, Apple’ın önümüzdeki aylarda devreye almayı planladığı yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliklerinden ayrı bir güncelleme olacak. Bloomberg’e göre sohbet botu olarak tasarlanan bu sürüm, söz konusu kişiselleştirme özelliklerini önemli ölçüde aşan yeteneklere sahip olacak.

Kaynaklar, Apple’ın bu yeni Siri deneyiminde özel olarak uyarlanmış bir Google Gemini yapay zeka modeli kullanacağını belirtiyor. Bu tercih, Apple ile Google arasında daha önce duyurulan çok yıllı iş birliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gemini tabanlı bu yeni Siri sürümünün Apple’ın bugüne kadar sunduğu yapay zeka kabiliyetlerine kıyasla çok daha gelişmiş bir yapı sunması bekleniyor.

WWDC’de tanıtım, Eylül’de çıkış planı

Tam Boyutta Gör Apple’ın, “Campos” kod adıyla geliştirilen Siri yapay zeka güncellemesini Haziran ayında düzenlenecek WWDC’de tanıtması bekleniyor. Lansmanın ise Eylül ayında yapılması planlanıyor. Gurman’a göre bu yenilik, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27’nin ana yeniliği olacak. Diğer sistem güncellemelerinin ise ağırlıklı olarak performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanacağı ifade ediliyor.

Apple’ın yapay zeka yarışında geride kaldığı uzun süredir teknoloji dünyasında dile getiriliyor. Şirket, “daha kişisel Siri” vaadini defalarca erteledi ve geçtiğimiz yıl boyunca olası bir iş birliği için OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin teknolojilerini test etti. Sonuç olarak Apple, yapay zeka ortağı olarak Google’ın Gemini platformunu seçti ve bu karar ay başında resmen doğrulandı. Bu geliştirilmiş Siri’nin iOS 26.4 ile gelmesi bekleniyor.

