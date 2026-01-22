Apple, Siri için büyük bir değişiklik hazırlıyor: Yıl sonunda gelecek

Baştan aşağı yenileniyor
Habere göre Apple, mevcut Siri arayüzünü tamamen rafa kaldıracak. Yerine, kullanıcıların hem yazarak hem de konuşarak etkileşime girebileceği, modern yapay zeka sohbet botlarına benzer bir deneyim sunulacak. Bu yaklaşım, Google, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin sunduğu çözümlerle doğrudan rekabet edecek bir yapı anlamına geliyor.
Yeni Siri, Apple’ın önümüzdeki aylarda devreye almayı planladığı yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliklerinden ayrı bir güncelleme olacak. Bloomberg’e göre sohbet botu olarak tasarlanan bu sürüm, söz konusu kişiselleştirme özelliklerini önemli ölçüde aşan yeteneklere sahip olacak.
Kaynaklar, Apple’ın bu yeni Siri deneyiminde özel olarak uyarlanmış bir Google Gemini yapay zeka modeli kullanacağını belirtiyor. Bu tercih, Apple ile Google arasında daha önce duyurulan çok yıllı iş birliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gemini tabanlı bu yeni Siri sürümünün Apple’ın bugüne kadar sunduğu yapay zeka kabiliyetlerine kıyasla çok daha gelişmiş bir yapı sunması bekleniyor.
WWDC’de tanıtım, Eylül’de çıkış planı
Apple'ın yapay zeka yarışında geride kaldığı uzun süredir teknoloji dünyasında dile getiriliyor. Şirket, "daha kişisel Siri" vaadini defalarca erteledi ve geçtiğimiz yıl boyunca olası bir iş birliği için OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin teknolojilerini test etti. Sonuç olarak Apple, yapay zeka ortağı olarak Google'ın Gemini platformunu seçti ve bu karar ay başında resmen doğrulandı. Bu geliştirilmiş Siri'nin iOS 26.4 ile gelmesi bekleniyor.