Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Siri için büyük bir değişiklik hazırlıyor: Yıl sonunda gelecek

    Apple, Siri’yi ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet botuna dönüştürüyor. Yeni Siri, yazılı ve sesli etkileşim sunacak ve Gemini altyapısıyla yılın sonlarına doğru gelecek.

    Apple'dan radikal yeni Siri hamlesi: Yıl sonunda gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir eleştirildiği yapay zeka alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Siri’yi klasik bir sesli asistandan çıkararak ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet botuna dönüştürecek. Yeni Siri’nin, iPhone, iPad ve Mac cihazlarda yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması planlanıyor.

    Baştan aşağı yenileniyor

    Habere göre Apple, mevcut Siri arayüzünü tamamen rafa kaldıracak. Yerine, kullanıcıların hem yazarak hem de konuşarak etkileşime girebileceği, modern yapay zeka sohbet botlarına benzer bir deneyim sunulacak. Bu yaklaşım, Google, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin sunduğu çözümlerle doğrudan rekabet edecek bir yapı anlamına geliyor.

    Yeni Siri, Apple’ın önümüzdeki aylarda devreye almayı planladığı yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliklerinden ayrı bir güncelleme olacak. Bloomberg’e göre sohbet botu olarak tasarlanan bu sürüm, söz konusu kişiselleştirme özelliklerini önemli ölçüde aşan yeteneklere sahip olacak.

    Kaynaklar, Apple’ın bu yeni Siri deneyiminde özel olarak uyarlanmış bir Google Gemini yapay zeka modeli kullanacağını belirtiyor. Bu tercih, Apple ile Google arasında daha önce duyurulan çok yıllı iş birliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gemini tabanlı bu yeni Siri sürümünün Apple’ın bugüne kadar sunduğu yapay zeka kabiliyetlerine kıyasla çok daha gelişmiş bir yapı sunması bekleniyor.

    WWDC’de tanıtım, Eylül’de çıkış planı

    Apple'dan radikal yeni Siri hamlesi: Yıl sonunda gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın, “Campos” kod adıyla geliştirilen Siri yapay zeka güncellemesini Haziran ayında düzenlenecek WWDC’de tanıtması bekleniyor. Lansmanın ise Eylül ayında yapılması planlanıyor. Gurman’a göre bu yenilik, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27’nin ana yeniliği olacak. Diğer sistem güncellemelerinin ise ağırlıklı olarak performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanacağı ifade ediliyor.

    Apple’ın yapay zeka yarışında geride kaldığı uzun süredir teknoloji dünyasında dile getiriliyor. Şirket, “daha kişisel Siri” vaadini defalarca erteledi ve geçtiğimiz yıl boyunca olası bir iş birliği için OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin teknolojilerini test etti. Sonuç olarak Apple, yapay zeka ortağı olarak Google’ın Gemini platformunu seçti ve bu karar ay başında resmen doğrulandı. Bu geliştirilmiş Siri’nin iOS 26.4 ile gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage 1.6 t-gdi hybrid yorumlar 15 janta 16 lastik takılır mı 90 555 nerenin kodu dreamstar nova yorumlar kopya çekme kalemi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum