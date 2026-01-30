Giriş
    Apple'dan rekor çeyrek kazancı: iPhone satışları patladı, 2.5 milyar aktif cihaz

    Apple, iPhone satışlarında beklentileri aşarak şimdiye kadarki en iyi çeyrek kazancını elde etti. Şirket, dünya çapında 2.5 milyar aktif cihazın kullanımda olduğunu da açıkladı.

    apple 2026 ilk çeyrek kazanç Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk çeyrek kazançları rekor kırarak, 143.8 milyar dolarlık gelirle tahminleri aştı. Apple, dünya genelinde aktif cihaz sayısının ilk kez 2.5 milyarı aştığını duyurdu. Bu, şirketin son 12 ayda yaklaşık 150 milyon aktif cihaz daha eklediği anlamına geliyor.

    143.8 milyar dolar gelir, dünya genelinde aktif 2.5 milyar cihaz

    Apple, 27 Aralık 2025'te sona eren 2026 mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yıllık bazda %16 artışla 143.8 milyar dolarlık çeyrek geliri elde etti. Seyreltilmiş hisse başına kazanç ise yıllık bazda %19 artışla 2.84 dolar oldu.

    Tim Cook’un açıklamasına göre, Apple bir çeyrekte dünya genelinde şimdiye kadarki en yüksek iPhone satışını gerçekleştirdi. Apple’ın hizmetlerden elde ettiği gelir de bir yıl öncesine göre %14 arttı. Apple, Apple Music, iCloud+ depolama alanı, Apple TV+ platformundan düzenli olarak gelir elde ediyor ve buna son olarak Apple Creator Studio eklendi. Kullanıcı tabanı büyüdükçe, Apple hizmetleri daha da büyüyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Daha fazla cihaz, her ay daha fazla kişinin ödeme yapması anlamına geliyor.

    iPhone satışlarından 85 milyar dolar gelir

    Apple, çeyrekte iPhone net satışlarını 85 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 69 milyar dolardı. Bu, yıllık bazda yaklaşık %23'lük bir büyüme anlamına geliyor ve iPhone gelirlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

    Daha büyük tabloya bakıldığında bunun neden önemli olduğu anlaşılıyor:

    • iPhone: 85 milyar dolar
    • Hizmetler: 30 milyar dolar
    • Toplam net satışlar: 143 milyar dolar

    Bu, iPhone'un tek başına Apple'ın çeyrekteki toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. Hizmetler de yeni bir zirveye ulaştı.

