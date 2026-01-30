Apple'dan rekor çeyrek kazancı: iPhone satışları patladı, 2.5 milyar aktif cihaz

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk çeyrek kazançları rekor kırarak, 143.8 milyar dolarlık gelirle tahminleri aştı. Apple, dünya genelinde aktif cihaz sayısının ilk kez 2.5 milyarı aştığını duyurdu. Bu, şirketin son 12 ayda yaklaşık 150 milyon aktif cihaz daha eklediği anlamına geliyor.

143.8 milyar dolar gelir, dünya genelinde aktif 2.5 milyar cihaz

Apple, 27 Aralık 2025'te sona eren 2026 mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yıllık bazda %16 artışla 143.8 milyar dolarlık çeyrek geliri elde etti. Seyreltilmiş hisse başına kazanç ise yıllık bazda %19 artışla 2.84 dolar oldu.

Tim Cook’un açıklamasına göre, Apple bir çeyrekte dünya genelinde şimdiye kadarki en yüksek iPhone satışını gerçekleştirdi. Apple’ın hizmetlerden elde ettiği gelir de bir yıl öncesine göre %14 arttı. Apple, Apple Music, iCloud+ depolama alanı, Apple TV+ platformundan düzenli olarak gelir elde ediyor ve buna son olarak Apple Creator Studio eklendi. Kullanıcı tabanı büyüdükçe, Apple hizmetleri daha da büyüyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Daha fazla cihaz, her ay daha fazla kişinin ödeme yapması anlamına geliyor.

iPhone satışlarından 85 milyar dolar gelir

Apple, çeyrekte iPhone net satışlarını 85 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 69 milyar dolardı. Bu, yıllık bazda yaklaşık %23'lük bir büyüme anlamına geliyor ve iPhone gelirlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Daha büyük tabloya bakıldığında bunun neden önemli olduğu anlaşılıyor:

iPhone: 85 milyar dolar

Hizmetler: 30 milyar dolar

Toplam net satışlar: 143 milyar dolar

Bu, iPhone'un tek başına Apple'ın çeyrekteki toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. Hizmetler de yeni bir zirveye ulaştı.

