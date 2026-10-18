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    230 bin TL'lik iPhone Duo'nun stokları tükendi: Apple'dan açıklama geldi

    Apple, iPhone Duo'ya olan talebin olağanüstü olduğunu belirtti. Türkiye'de 230.000 TL başlangıç fiyatıyla satılan katlanabilir iPhone'un teslim tarihi şu anda 2027 Ocak gözüküyor.

    apple iphone duo stokları hızla tükendi Tam Boyutta Gör
    Apple, Financial Times’a yaptığı açıklamada katlanabilir iPhone Duo modeline yönelik talebin olağanüstü düzeyde olduğunu belirtti. Cihaz, satışa sunulmasından sadece birkaç saat sonra Apple sitesinde tükendi, gelecek yıla kadar da stoklara girmeyecek gibi gözüküyor.

    Apple: iPhone Duo ön siparişleri olağanüstü

    Apple, yaptığı açıklamada “İlk katlanabilir iPhone modelimiz olan iPhone Duo’ya yönelik ön sipariş talebi gerçekten olağanüstü" ifadelerini kullandı. Şirket, “Bu devrim niteliğindeki yeni ürünü mümkün olan en kısa sürede müşterilerimize ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye ekledi.

    Stoklar tükendi, sonraki teslim Ocak 2027

    Apple ürünlerinde teslimat tarihlerinin bu denli ileri bir tarihe sarkması oldukça nadir görülen bir durum. Şirket, küresel tedarik zincirini verimli bir şekilde yönetmesiyle biliniyor. 2022 yılındaki Covid-19 pandemisi sırasında, Çin’deki fabrika kapanışları nedeniyle iPhone 14 modellerinin bazı teslimatlarında bir aydan uzun süreli gecikmeler yaşanmıştı ancak bir iPhone modeli için aylarca süren bir gecikme neredeyse hiç görülmemiş bir durum.

    Fiyatı 336.000 TL'ye kadar çıkıyor!

    Duo geçtiğimiz ay tanıtıldığında analistler cihazın yüksek fiyat ödemeye hazır, üst gelir grubundaki nispeten dar bir müşteri kitlesini hedefleyeceğini öngörmüşlerdi. Cihaz, maksimum depolama kapasitesiyle 336 bin TL’ye kadar çıkabilen fiyatıyla iPhone için rekor bir seviyede. Küresel akıllı telefon pazarındaki genel daralmaya rağmen, geçen ay satışa sunulan yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, Apple’ın kritik önem taşıyan yıl sonu tatil dönemine girdiği bu süreçte güçlü satış rakamları yakaladı. Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından bu hafta yayımlanan bir rapora göre, iPhone 18 Pro modelleri -özellikle Çin ve Hindistan’da- önceki nesillere kıyasla daha güçlü bir açılış performansı sergiledi.

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