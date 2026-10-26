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    Apple’dan tüm iPad modellerine sürpriz zam: İşte yeni fiyatlar

    Apple, Türkiye’deki tüm iPad modellerinin fiyatlarını artırdı. Zamla birlikte en ucuz iPad’in fiyatı 5 ayda yüzde 40 oranında arttı. iPad Pro fiyatı ise 86 bin TL'ye yükseldi.

    Apple’dan tüm iPad modellerine sürpriz zam: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Apple bugün yeni iPad Mini modelinin tanıtılmasıyla birlikte Türkiye’deki tüm iPad modellerine zam yaptı. iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerine yaklaşık yüzde 10 oranında fiyat artışı geldi.

    Giriş seviyesi iPad’den üst segment iPad Pro’ya kadar tüm tablet modellerinin fiyatı arttı. iPhone, MacBook, AirPods ve Apple Watch gibi diğer Apple ürünlerinin fiyatı sabit kaldı.

    Zam sonrası iPad fiyatları ne kadar oldu?

    En ucuz iPad modeli olan 11 inç iPad (A16) 128 GB fiyatı 29.999 TL’den 31.999 TL’ye yükseldi. iPad Air M4 fiyatı 47.999 TL’den 52.499 TL’ye, iPad Pro M5 fiyatı ise 77.999 TL’den 85.999 TL’ye çıktı. 

    5 ayda yüzde 40 zam!

    Apple, son olarak Haziran 2026’da tüm iPad'lere yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Bugün gelen zamla birlikte 11 inç iPad modelinin fiyatı 5 ayda yüzde 40 artarak fiyat artışından en çok etkilenen model oldu.

    💸 iPad Fiyatları (Ekim 2026)
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    11 inç iPad (A16) 128 GB 29.999 TL 31.999 TL
    11 inç iPad Air (M4) 128 GB 47.999 TL 52.499 TL
    11 inç iPad Pro (M5) 256 GB 77.999 TL 85.999 TL
    13 inç iPad Pro (M5) 256 GB 92.999 TL 107.999 TL
    8,5 inç iPad Mini (A20 Pro) 128 GB YENİ 48.999 TL
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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