Apple'dan tüm iPhone'lara zam: Fiyatlar yüzde 25 arttı!

Bellek krizinin etkisiyle teknolojik ürünlerde fiyat artışları devam ediyor. Daha önce Türkiye'de dolar kurunun yükselmesiyle zamlanan iPhone'lar şimdi de teknolojik krizin etkisiyle zamlandı.
iPhone ne kadar zamlandı?
iPhone fiyatları yaklaşık olarak yüzde 25 oranında zamlandı. iPhone 17'nin fiyatı 25 bin TL'lik zamla 99.999 TL'ye yükselirken en ucuz iPhone fiyatı 72.999 TL'ye çıktı. En pahalı iPhone olan iPhone Duo 2 TB modeli ise 335.999 TL'ye satılıyor.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 17 256 GB
|84.999TL
|99.999 TL
|iPhone Air 256 GB
|107.999TL
|122.999 TL
|iPhone 17e 256 GB
|59.999TL
|72.999 TL
|iPhone 16 128 GB
|72.999TL
|85.999 TL
|iPhone 15 128 GB
|56.999TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 18 Pro 256 GB
|Yeni
|137.999 TL
|iPhone 18 Pro Max 256 GB
|Yeni
|149.999 TL
|iPhone 18 Duo 256 GB
|Yeni
|229.999 TL
AirPods'a zam var, iPad ve Mac fiyatlarına zam yok!
Apple Türkiye, AirPods modellerinde fiyat artışına iPad, MacBook, Apple TV ve Homepod modellerindeki fiyatları korudu. AirPods Pro 3. Nesil fiyatı 15.499 TL'den 17.499 TL'ye yükseldi. AirPods Max modeli ise 39.999 TL'ye satılıyor.
Mevcut iPad fiyatları şu şekilde:
- 11 inç iPad (A16) 128 GB: 29.999 TL
- iPad Mini 128 GB: 39.999 TL
- 11 inç iPad Air (M4): 47.999 TL
- 11" iPad Pro 256 GB: 77.999 TL
- 13" iPad Pro 256 GB: 92.999 TL
Mevcut Mac fiyatları şöyle:
- MacBook Neo A18 256 GB: 45.999 TL
- Mac mini M6: 59.999 TL
- 13 inç MacBook Air: 84.999 TL
- 14 inç MacBook Pro: 129.999 TL
- 14 inç MacBook: 194.999 TL
- 24 inç iMac: 99.999 TL
- Mac Studio M5 Max: 167.999 TL
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