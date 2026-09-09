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    Apple'dan tüm iPhone'lara zam: Fiyatlar yüzde 25 arttı!

    Apple Türkiye ürünlerine zam geldi. iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air fiyatları değişti. İşte zam sonrası yeni iPhone fiyatları.                    

    Apple'dan tüm iPhone'lara zam: iPhone'a ne kadar zam geldi? Tam Boyutta Gör
    Apple Türkiye, bugünkü yeni iPhone lansmanıyla birlikte tüm iPhone modellerinin fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti. iPhone 17 başta olmak üzere eski ve yeni tüm iPhone modelleri zamlandı. Yeni fiyatlarla birlikte Apple ürünlerine sahip olmak daha da pahalı hale geldi.

    Bellek krizinin etkisiyle teknolojik ürünlerde fiyat artışları devam ediyor. Daha önce Türkiye'de dolar kurunun yükselmesiyle zamlanan iPhone'lar şimdi de teknolojik krizin etkisiyle zamlandı.

    iPhone ne kadar zamlandı?

    iPhone fiyatları yaklaşık olarak yüzde 25 oranında zamlandı. iPhone 17'nin fiyatı 25 bin TL'lik zamla 99.999 TL'ye yükselirken en ucuz iPhone fiyatı 72.999 TL'ye çıktı. En pahalı iPhone olan iPhone Duo 2 TB modeli ise 335.999 TL'ye satılıyor.

    💰 Zamlı iPhone Fiyatları 2026
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    iPhone 17 256 GB 84.999TL 99.999 TL
    iPhone Air 256 GB 107.999TL 122.999 TL
    iPhone 17e 256 GB 59.999TL 72.999 TL
    iPhone 16 128 GB 72.999TL 85.999 TL
    iPhone 15 128 GB 56.999TL Satıştan Kalktı
    iPhone 18 Pro 256 GB Yeni 137.999 TL
    iPhone 18 Pro Max 256 GB Yeni 149.999 TL
    iPhone 18 Duo 256 GB Yeni 229.999 TL

    AirPods'a zam var, iPad ve Mac fiyatlarına zam yok!

    Apple Türkiye, AirPods modellerinde fiyat artışına iPad, MacBook, Apple TV ve Homepod modellerindeki fiyatları korudu. AirPods Pro 3. Nesil fiyatı 15.499 TL'den 17.499 TL'ye yükseldi. AirPods Max modeli ise 39.999 TL'ye satılıyor.

    Mevcut iPad fiyatları şu şekilde:

    • 11 inç iPad (A16) 128 GB: 29.999 TL
    • iPad Mini 128 GB: 39.999 TL
    • 11 inç iPad Air (M4): 47.999 TL
    • 11" iPad Pro 256 GB: 77.999 TL
    • 13" iPad Pro 256 GB: 92.999 TL

    Mevcut Mac fiyatları şöyle:

    • MacBook Neo A18 256 GB: 45.999 TL
    • Mac mini M6: 59.999 TL
    • 13 inç MacBook Air: 84.999 TL
    • 14 inç MacBook Pro: 129.999 TL
    • 14 inç MacBook: 194.999 TL
    • 24 inç iMac: 99.999 TL
    • Mac Studio M5 Max: 167.999 TL
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