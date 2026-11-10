Apple'dan tüm Mac'lere güvenlik güncellemesi: eMudhra sertifika açığı giderildi!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, Mac kullanıcıları için eMudhra sertifika güvenlik açığını kapatan yeni macOS güncellemelerini yayınladı. Ele geçirilen özel anahtarların sahte web siteleri üzerinden verileri tehlikeye atması engellendi. Güncellemeyle birlikte; Safari ve Mail'in ardından komut satırı araçlarındaki tüm güvenlik riskleri de tamamen ortadan kaldırıldı. Apple, tüm kullanıcıların cihazlarını vakit kaybetmeden güncellemelerini önemle tavsiye ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, macOS Golden Gate 27.2.1 ile birlikte macOS 26 veya macOS 15 yüklü Mac'ler için de macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 sürümlerini yayınladı. Güncellemeler, eMudhra sertifika güvenlik açığını gideriyor. Apple, kullanıcıların en son yazılım sürümüne güncellemelerini tavsiye ediyor.

iPhone'lar için iOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı 15 sa. önce eklendi

macOS 27.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

Apple, kullanıcıları korumak amacıyla Ekim ayında, güvenliği ihlal edilmiş sertifikaları Safari, Mail ve Apple altyapılarını kullanan uygulamalarda engellemişti ancak curl ve git gibi komut satırı araçları bu sertifikaları kabul etmeye devam ediyordu. macOS 27.2.1 ile birlikte, komut satırı araçları da artık bu sertifikaları kabul etmeyecek.

Apple, macOS 27.2.1 güncellemesini yayınlamadan önce, komut satırı araçlarını kullanırken güvenliği ihlal edilmiş eMudhra sertifikalarından korunmak isteyen kullanıcılar için bir rehber sunmuş ve ilgili kök sertifikaların Mac'teki "/etc/ssl/cert.pem" dosyasından elle kaldırılmasını önermişti.

Birkaç hafta önce Mozilla, Hindistan merkezli dijital sertifikasyon şirketi eMudhra tarafından yönetilen sekiz ara sertifika yetkilisine ait özel anahtarların ele geçirildiğini bildirmişti. Özünde bu sertifikalar, web sitelerinin kimliklerini doğrulayan ve güvenli bağlantı kurulmasını sağlayan dijital sertifikalara duyulan güveni tesis etmek için kullanılıyor. Ele geçirilen özel anahtarlara erişimi olan kötü niyetli biri, güvenli görünen sahte sertifikalar oluşturabiliyor; böylece web sitelerini taklit edip kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirebiliyordu.

macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 yayınlandı

Apple, söz konusu güvenlik açığını macOS Golden Gate 27.3 beta sürümünde kapattı ancak macOS 27.2.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla kullanıcıların korunmak için Aralık ayına kadar beklemelerine gerek kalmadı. macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 sürümleri de ilgili açığı gideriyor.

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