Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan tüm Mac'lere güvenlik güncellemesi: eMudhra sertifika açığı giderildi!

    Apple, macOS Golden Gate 27.2.1 güncellemesinin yanı sıra macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 sürümlerini yayınladı. Güncellemeler, eMudhra sertifika güvenlik açığını gideriyor.

    macOS Golden Gate 27.2.1, macOS 26.7.3 & macOS 15.8.3 güncellemeleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, macOS Golden Gate 27.2.1 ile birlikte macOS 26 veya macOS 15 yüklü Mac'ler için de macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 sürümlerini yayınladı. Güncellemeler, eMudhra sertifika güvenlik açığını gideriyor. Apple, kullanıcıların en son yazılım sürümüne güncellemelerini tavsiye ediyor.

    macOS 27.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple, kullanıcıları korumak amacıyla Ekim ayında, güvenliği ihlal edilmiş sertifikaları Safari, Mail ve Apple altyapılarını kullanan uygulamalarda engellemişti ancak curl ve git gibi komut satırı araçları bu sertifikaları kabul etmeye devam ediyordu. macOS 27.2.1 ile birlikte, komut satırı araçları da artık bu sertifikaları kabul etmeyecek.

    Apple, macOS 27.2.1 güncellemesini yayınlamadan önce, komut satırı araçlarını kullanırken güvenliği ihlal edilmiş eMudhra sertifikalarından korunmak isteyen kullanıcılar için bir rehber sunmuş ve ilgili kök sertifikaların Mac'teki "/etc/ssl/cert.pem" dosyasından elle kaldırılmasını önermişti.

    Birkaç hafta önce Mozilla, Hindistan merkezli dijital sertifikasyon şirketi eMudhra tarafından yönetilen sekiz ara sertifika yetkilisine ait özel anahtarların ele geçirildiğini bildirmişti. Özünde bu sertifikalar, web sitelerinin kimliklerini doğrulayan ve güvenli bağlantı kurulmasını sağlayan dijital sertifikalara duyulan güveni tesis etmek için kullanılıyor. Ele geçirilen özel anahtarlara erişimi olan kötü niyetli biri, güvenli görünen sahte sertifikalar oluşturabiliyor; böylece web sitelerini taklit edip kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirebiliyordu.

    macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 yayınlandı

    Apple, söz konusu güvenlik açığını macOS Golden Gate 27.3 beta sürümünde kapattı ancak macOS 27.2.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla kullanıcıların korunmak için Aralık ayına kadar beklemelerine gerek kalmadı. macOS 26.7.3 ve macOS 15.8.3 sürümleri de ilgili açığı gideriyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/149555 https://www.macrumors.com/2026/11/09/macos-27-2-1-emudhra-fix/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi hızlı cila gözde uçuşan cisimler yorumları cırcır böceği nasıl öldürülür güncel belediye parti haritası 2026 ara duruşma yapıldı duruşma ertelendi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum