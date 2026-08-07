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    Apple'dan tüm Mac'lere kritik güncelleme!

    Apple, macOS Tahoe 26.6.1 ile birlikte eski Mac'ler için macOS Sonoma 14.8.9 ve Sequoia 15.7.9 güncellemelerini yayınladı. Bu yazılımlar, ciddi bir güvenlik açığını kapatıyor.

    macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 ve macOS Tahoe 26.6.1 güncellemeleri yayınladı Tam Boyutta Gör
    Apple, dün macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 ve macOS Tahoe 26.6.1 sürümlerini yayınladı ve üçünün de sürüm notlarında yalnızca önemli güvenlik düzeltmeleri sağladıkları ve tüm kullanıcılar için önerildikleri belirtildi.

    Ekran Paylaşma özelliğinde güvenlik açığı

    Apple, güncelleme sonrasında giderilen güvenlik açığının ayrıntılarını paylaştı. Apple, macOS'un üç sürümünde de ağdaki bir saldırganın geçerli kimlik bilgileri olmadan Ekran Paylaşımı'na kimlik doğrulaması yapmasına olanak tanıyabilecek bir hatayı düzeltti.

    Güvenlik açığından aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı bilinmezken, Apple'ın açıklaması, bir saldırganın Ekran Paylaşımı'nın kimlik doğrulama kontrollerini atlayarak savunmasız bir Mac'e uzaktan erişebileceğini gösteriyor. Sistem ayarlarına ve oturuma verilen ayrıcalıklara bağlı olarak, bu, kötü niyetli kişilerin ekranı görüntülemelerine, uygulamaları ve dosyaları açmalarına veya Mac'te başka işlemler gerçekleştirmelerine olanak tanıyabilir.

    Apple'ın bu güvenlik açığını önceden beta testi yapmadan veya bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesini beklemeden macOS'un üç sürümünde kapatacak kadar ciddi bulduğu göz önüne alındığında, Ekran Paylaşma özelliğini kullanmasanız bile güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemeniz iyi olacaktır.

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