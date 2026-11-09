Apple'dan Türkiye'ye büyük yatırım: 7 yeni merkez açılacak

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, Türkiye’de yedi yeni teknoloji ve eğitim merkezi açacağını duyurdu. Program kapsamında beş geliştirici akademisi, İstanbul'da bir geliştirici merkezi ve Ankara'da ABD dışındaki ilk üretim akademisi kurulacak. Merkezlerde yazılım, yapay zeka ve otomasyon alanlarında katılımcılara ücretsiz eğitim, teknik kaynaklar ve uzman desteği sağlanacak. Yeni yatırımların, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine büyük katkı sunması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Apple, Türkiye’deki geliştiricileri, girişimcileri ve üreticileri desteklemek amacıyla kapsamlı bir yatırım programı başlattığını duyurdu. Önümüzdeki üç yıl içinde beş Apple Developer Academy, 2027’de İstanbul’da bir Apple Developer Center ve 2028’de Ankara’da bir Apple Manufacturing Academy açılacak. Yeni merkezler, yazılım geliştirmeden yapay zekaya ve ileri üretim teknolojilerine kadar farklı alanlarda ücretsiz eğitim ve danışmanlık sağlayacak.

Yatırımlar Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’un Türkiye ziyareti sırasında verildi. Cook, İstanbul’daki temaslarının ardından Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Cook, şirketin Türkiye’de 35 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek yeni yatırımla ülkedeki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Cook, Türkiye'deki geliştiricilerin dünya genelinde kullanılan uygulamalar geliştirdiğini, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ülke genelinde yeni fırsatlar yarattığını vurguladı. Yeni programların katılımcılara eğitim, teknik kaynaklar ve Apple uzmanlarına erişim imkanı sunacağını ifade etti.

Türkiye'de beş yeni Apple Developer Academy açılacak

Apple, Türkiye genelinde açacağı beş yeni Apple Developer Academy ile uygulama geliştirme ve girişimcilik eğitimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. İlk akademi 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek. Diğer dört akademinin açılış takvimine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Akademilerde katılımcılara dokuz ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak. Kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojileri programların parçası olacak. Eğitimlerde erişilebilirlik, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi Apple'ın temel tasarım ilkelerine de yer verilecek.

Apple Developer Academy programı, 2013 yılından bu yana farklı ülkelerde öğrencilere uygulama geliştirme ve girişimcilik eğitimi veriyor. Akademi mezunları App Store'da kendi uygulamalarını yayınlayabiliyor, şirket kurabiliyor ve teknoloji tabanlı çözümler geliştirebiliyor. Dünya genelinde halihazırda 19 Apple Developer Academy bulunuyor. Türkiye'de açılacak beş yeni akademiyle birlikte binlerce öğrencinin daha bu eğitimlerden yararlanması planlanıyor.

İstanbul'a Apple Developer Center geliyor

Apple'ın Türkiye yatırımlarındaki bir diğer önemli adım ise İstanbul'da açılacak yeni geliştirici merkezi olacak. 2027 yılında açılması planlanan Apple Developer Center, yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara uygulama geliştirme sürecinin farklı aşamalarında destek sağlayacak.

Merkezde Apple'ın en yeni yazılım araçlarına, teknolojilerine ve teknik kaynaklarına erişim imkanı sunulacak. Ayrıca Apple uzmanlarının katılımıyla yüz yüze etkinlikler, atölye çalışmaları ve bire bir görüşmeler düzenlenecek. Bu çalışmaların geliştiricilerin uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını geliştirmesine yardımcı olması amaçlanıyor.

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İstanbul'daki merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'da bulunan geliştirici merkezlerine katılacak. Böylece Türkiye'deki geliştiriciler de şirketin küresel geliştirici ağı içerisinde doğrudan destek alabilecek.

Apple, yeni merkezle birlikte mevcut eğitim ve geliştirici programlarını da genişletmeyi planlıyor. Bunlar arasında öğrencilerin Swift programlama diliyle geliştirdikleri projeleri sergilediği Swift Student Challenge da bulunuyor.

Ankara'da Apple Manufacturing Academy açılacak

Apple ayrıca 2028 yılında Ankara'da Apple Manufacturing Academy adını taşıyan yeni bir üretim akademisi açacak. ABD dışında kurulacak ilk Apple Manufacturing Academy olacak tesis, şirketin dünya genelindeki ikinci üretim akademisi konumunda bulunacak.

Yeni akademi, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Tesiste uygulamalı eğitim laboratuvarı, canlı teknoloji gösterimleri ve atölye çalışmalarının yanı sıra katılımcıların bir araya gelebileceği ortak çalışma alanları da bulunacak.

Apple uzmanlarının hazırlayacağı eğitim programında makine öğrenimi, tahmine dayalı bakım, gelişmiş otomasyon ve robotik gibi konular ele alınacak. Katılımcılar ayrıca yalın üretim ve operasyonel verimlilik üzerine uygulamalı atölyelere katılabilecek.

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Apple'dan Türkiye'ye büyük yatırım: 7 yeni merkez açılacak

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