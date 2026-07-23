Apple’dan yeni sistem geliyor: iPhone'larda kiralama dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın, 28 Temmuz itibarıyla "Apple Upgrade" adı verilen yeni bir cihaz kiralama programını Klarna iş birliğiyle devreye almaya hazırlandığı öne sürüldü. Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre şirket, uzun yıllardır sunduğu iPhone Upgrade Programı'nı kademeli olarak sonlandırarak yerine iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'u kapsayan yeni bir kiralama modelini getirecek.

Yeni sistemde kullanıcılar iPhone ve Apple Watch modellerini 24 ay, Mac ve iPad modellerini ise 36 ay boyunca aylık ödemelerle kullanabilecek. Sözleşme süresi devam ederken cihazın kalan bedelini ödeyerek tamamen satın alma, daha yeni bir modele geçme veya süre sonunda ürünü iade etme seçenekleri sunulacak.

Mevcut sistemden farklı

Apple'ın halen sunduğu iPhone Upgrade Programı, cihaz bedelinin 24 aya faizsiz şekilde bölünmesine dayanıyor. Kullanıcılar isterlerse 12 ayın ardından yeni iPhone'a geçebiliyor, iki yıl sonunda ise cihazın sahibi oluyordu.

Yeni Apple Upgrade modelinin ise klasik otomobil kiralama sözleşmelerine benzer şekilde çalışabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda aylık ödemeler cihazın tamamını satın almaya değil, büyük ölçüde değer kaybını karşılamaya yönelik olacak. Sözleşme sonunda kullanıcıların cihazı geri vermesi ya da kalan bedeli toplu olarak ödemesi gerekecek.

AppleCare+ paketi dahil olmayabilir

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bilgilere göre yeni programın en dikkat çeken değişikliklerinden biri de AppleCare+ hizmetinin pakete dahil edilmemesi. Mevcut iPhone Upgrade Programı'nda AppleCare+ yer alırken yeni sistemde kullanıcıların bu koruma hizmetini ayrıca satın alması gerekebilir.

Dolayısıyla kiralama süresi içinde cihazın başına bir şey gelmesi haline hem bu onarım karşılanacak hem de aylık ödemeler sürdürülecek.

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Bununla birlikte iddialara göre Apple Upgrade programı tüm Apple ürünlerini kapsamayacak. Apple Watch SE, standart iPad, iPhone 16 ve MacBook Neo gibi giriş seviyesindeki modeller programa dahil edilmeyecek.

Ayrıca ödemelerin aksatılması halinde Apple'ın cihazın bazı işlevlerini sınırlandırabileceği de söyleniyor.

Tüketiciler için avantaj mı?

Kiralama modelinin en büyük avantajı, aylık ödemelerin geleneksel taksit planlarına göre daha düşük olabilmesi. Bu sayede daha pahalı Apple ürünlerine erişim kolaylaşabilir. Ancak uzmanlar, düşük aylık ödemelerin kullanıcıları sürekli yeni sözleşmelere yönlendirebileceği ve cihaz sahibi olmak yerine sürekli kiralama döngüsü oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Bu modelde kullanıcılar, sözleşme sonunda toplu ödeme yapmadıkları takdirde yeni bir kiralama anlaşmasına geçmeye daha yatkın hale gelebilir. Böyle bir senaryoda cihazın toplam sahip olma maliyeti, uzun vadede mevcut faizsiz taksit sistemine kıyasla daha yüksek seviyeye çıkabilir.

Apple ise henüz Apple Upgrade programına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Programın tüm ayrıntılarının, iddialara göre 28 Temmuz'da netlik kazanması bekleniyor.

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