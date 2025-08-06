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    Apple, Destek uygulamasında yapay zekayı test ediyor

    Apple Destek uygulamasına üretken modellere dayalı destek asistanı geliyor. Yapay zeka sohbet botu, iPhone, iPad, Apple Watch ve diğer cihazlarda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm desteği sunacak.

    apple destek yapay zeka asistanı chatbot Tam Boyutta Gör
    Apple Support uygulamasında yakında yapay zeka destek verecek. Kullanıcıların cihazlarında yaşadığı sorunları hızlıca gidermelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı Destek Asistanı şu anda test ediliyor.

    Yapay zeka destek asistanı, gelecek ürünler hakkında bilgi vermeyecek

    Sohbet botu, Apple ürünleriyle ilgili soruları yanıtlama, ayarlar konusunda yardımcı olma, sorun giderme adımlarını gösterme gibi temel destek görevlerini yerine getirecek. Asistan sorunu çözemezse kullanıcı, sohbeti gerçek destek temsilcisine iletebilecek.

    Destek Asistanı, “iPhone 17 tanıtım etkinliği ne zaman?”, “iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak?” gibi gelecekteki ürün lansmanlarına ilişkin sorulan sorulara yanıt vermeyecek.

    Apple, yapay zeka destek asistanını geliştirmek için cihaz bilgileri, hesap bilgileri ve sohbet geçmişi dahil olmak üzere görüşme sırasında paylaşılan tüm verilerin kullanılabileceğini, ek olarak destek sağlamak için bu verilerin bir kısmını iş ortaklarıyla da paylaşabileceğini belirtiyor. Apple, asistanın hatalar yapabileceği konusunda da uyarıyor. Tüm bu bilgiler, şu anda bu özelliğe erişebilen iPhone kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Özellik sunulduğunda, Sohbet sekmesinden erişilebilecek.

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