Apple, Dinamik Ada'dan vazgeçmiyor: Yeni Face ID ertelendi

Ekran altı Face ID gecikecek
Yeni bilgilere göre Apple, Face ID sensörlerini ekran altına yerleştirme konusunda teknik zorluklar yaşamaya devam ediyor. Bu durum, Dinamik Ada'nın tamamen kaldırılması yerine varlığını sürdürmesine neden olabilir. Daha önce %35’e varan küçülme iddiaları gündeme gelmişti, ancak son söylentiler bu küçülmenin daha sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.
Bu gelişmeyle birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde mevcut tasarım dilinin büyük ölçüde korunması bekleniyor. Kamera yerleşimi, kasa yapısı ve ön panel tasarımında radikal bir değişim olmayacak. Apple’ın "tam ekran" deneyimine ulaşma hedefi ise bir sonraki nesillere kalmış olabilir.
Öte yandan tasarım tarafındaki bu durağanlık, donanım yenilikleriyle dengelenmeye çalışılacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihazlarda TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkacak A20 Pro işlemcisi yer alabilir. Bu çipin, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama sunması bekleniyor.
Kamera tarafında ise daha geniş diyafram ve olası değişken diyafram teknolojisine işaret edildi. Bu sayede farklı ışık koşullarında daha esnek çekim imkanı sağlanabilir. Ayrıca batarya kapasitesinde de küçük bir artış ihtimali bulunuyor. Özellikle Pro Max modelinde 5.000 mAh üzeri bir kapasite ile karşılaşabiliriz.
