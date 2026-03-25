Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Dinamik Ada'dan vazgeçmiyor: Yeni Face ID ertelendi

    Apple'ın iPhone 18 Pro serisinde Dinamik Ada'yı kaldırması bekleniyordu. Yeni sızıntılar, ekran altı Face ID'nin ertelendiğini ve tasarımın korunacağını gösteriyor.

    Apple, Dinamik Ada'dan vazgeçmiyor: Yeni Face ID ertelendi Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro serisinde köklü bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyordu. Özellikle Face ID bileşenlerinin ekran altına alınmasıyla Dinamik Ada'nın ortadan kaldırılması uzun süredir gündemdeydi. Ancak son sızıntılar, bu planın beklenenden daha yavaş ilerlediğini gösteriyor.

    Ekran altı Face ID gecikecek

    Yeni bilgilere göre Apple, Face ID sensörlerini ekran altına yerleştirme konusunda teknik zorluklar yaşamaya devam ediyor. Bu durum, Dinamik Ada'nın tamamen kaldırılması yerine varlığını sürdürmesine neden olabilir. Daha önce %35’e varan küçülme iddiaları gündeme gelmişti, ancak son söylentiler bu küçülmenin daha sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.

    Bu gelişmeyle birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde mevcut tasarım dilinin büyük ölçüde korunması bekleniyor. Kamera yerleşimi, kasa yapısı ve ön panel tasarımında radikal bir değişim olmayacak. Apple’ın "tam ekran" deneyimine ulaşma hedefi ise bir sonraki nesillere kalmış olabilir.

    Öte yandan tasarım tarafındaki bu durağanlık, donanım yenilikleriyle dengelenmeye çalışılacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihazlarda TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkacak A20 Pro işlemcisi yer alabilir. Bu çipin, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama sunması bekleniyor.

    Kamera tarafında ise daha geniş diyafram ve olası değişken diyafram teknolojisine işaret edildi. Bu sayede farklı ışık koşullarında daha esnek çekim imkanı sağlanabilir. Ayrıca batarya kapasitesinde de küçük bir artış ihtimali bulunuyor. Özellikle Pro Max modelinde 5.000 mAh üzeri bir kapasite ile karşılaşabiliriz.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spotify 3 ay ücretsiz mezun yks başvurusu nasıl yapılır 15 40 yağ hangi araçlarda kullanılır hyundai accent 1.5 crdi admire alınır mı ikinci el akü letgo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum