Apple doğruladı: watchOS 27 sürümü Watch Series 9’u destekliyor

Watch Series 9 modeli destekleniyor
Apple, yayınladığı ilk watchOS 27 uyumluluk listesinde Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Ultra 3 modelleri bulunuyordu.
Bu listeye göre Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9 ve birinci nesil Apple Watch Ultra için watchOS 27 desteğinin sona erdiği izlenimi oluşmuştu.
Ancak watchOS 27'nin ilk geliştirici beta sürümünün yayınlanmasının ardından durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Birçok Apple Watch Series 9 sahibi, cihazlarına watchOS 27 Beta 1 sürümünü sorunsuz şekilde indirebildi, kurabildi ve çalıştırabildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, 9to5Mac'e verdiği bilgide watchOS 27'nin Apple Watch Series 9 ile uyumlu olduğunu doğruladı. Şirket ayrıca ilk yayımlanan listede yer almayan Series 9 desteğini daha sonra resmi internet sitesindeki uyumluluk sayfasına ekledi. Böylece başlangıçta yaşanan karışıklık sona ermiş oldu.
watchOS 27 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
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