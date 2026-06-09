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    Apple doğruladı: watchOS 27 sürümü Watch Series 9’u destekliyor

    Apple, WWDC 2026 sonrası yayımladığı watchOS 27 uyumluluk listesinde yer vermediği Apple Watch Series 9 için desteği resmen doğruladı ve hatalı listeyi güncelledi.

    Apple doğruladı: watchOS 27 sürümü Watch Series 9’u destekliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026 etkinliğinin ardından duyurduğu yeni işletim sistemi sürümleriyle ilgili uyumluluk listelerini paylaşırken görünüşe göre bir hata yaptı. Şirketin ilk yayımladığı watchOS 27 uyumluluk sayfasında Apple Watch Series 9 modeli yer almazken Apple daha sonra bu eksikliği düzeltti.

    Watch Series 9 modeli destekleniyor

    Apple, yayınladığı ilk watchOS 27 uyumluluk listesinde Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Ultra 3 modelleri bulunuyordu.

    Bu listeye göre Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9 ve birinci nesil Apple Watch Ultra için watchOS 27 desteğinin sona erdiği izlenimi oluşmuştu.

    Ancak watchOS 27'nin ilk geliştirici beta sürümünün yayınlanmasının ardından durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Birçok Apple Watch Series 9 sahibi, cihazlarına watchOS 27 Beta 1 sürümünü sorunsuz şekilde indirebildi, kurabildi ve çalıştırabildiğini bildirdi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, 9to5Mac'e verdiği bilgide watchOS 27'nin Apple Watch Series 9 ile uyumlu olduğunu doğruladı. Şirket ayrıca ilk yayımlanan listede yer almayan Series 9 desteğini daha sonra resmi internet sitesindeki uyumluluk sayfasına ekledi. Böylece başlangıçta yaşanan karışıklık sona ermiş oldu.

    watchOS 27 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

    • Apple Watch SE 3
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Series 11
    • Apple Watch Ultra 2
    • Apple Watch Ultra 3
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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