Apple, iPhone 18 öncesi DRAM arayışında: Çinli üretici indirim yapmayı reddetti

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Apple, yeni nesil iPhone modellerinin tanıtımına haftalar kala küresel DRAM tedarik sıkıntısından etkilenmeye başladı. Şirketin, iPhone 18 serisi için ihtiyaç duyduğu LPDDR5X bellekleri güvence altına almak amacıyla yoğun şekilde yeni siparişler vermeye çalıştığı belirtiliyor. Hatta Apple’ın Çinli bellek üreticisi CXMT ile fiyat görüşmeleri yaptığı ancak istediği indirimi alamadığı bildirildi.

Bellek yarışı hızlandı

Tim Culpan'ın Culpium bülteninde paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 serisi ve iPhone Ultra'nın tanıtımına altı haftadan daha kısa bir süre kala DRAM tedarikini garanti altına almak için yoğun mesai harcıyor. Yeni modellerin üretim sürecine hazırlanan montaj ortaklarının da yeterli bellek stoku oluşturabilmek adına siparişlerini hızlandırdığı belirtiliyor.

Apple'ın DRAM tedarikinde en büyük payı Micron üstleniyor. Şirketin LPDDR5X bellekleri, mevcut Apple ürünlerinde olduğu gibi yeni nesil iPhone modellerinde de temel tercih konumunda bulunuyor. SK hynix ve Samsung da Apple'ın önemli bellek tedarikçileri arasında yer alıyor.

CXMT masaya oturdu ama indirim yapmadı

Ortaya çıkan başka bir rapora göre Apple, mevcut ürün gamında kullanmayı planladığı LPDDR5X bellekler için Çinli üretici CXMT ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Şirketin yüksek alım hacmini gerekçe göstererek daha düşük fiyat talep ettiği ancak CXMT'nin bu indirim talebini kabul etmediği öne sürülüyor.

Bu gelişme, pazarlık gücünün ilk kez büyük ölçüde bellek üreticilerine geçtiğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Küresel ölçekte talebin oldukça yüksek olduğu DRAM pazarında CXMT'nin ürünlerini herhangi bir indirim uygulamadan piyasa fiyatı üzerinden satmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu, Çinli üreticilerin fiyatları düşürebileceği yönündeki beklentileri de boşa çıkarıyor.

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Rapora göre CXMT'nin ürettiği DRAM yongalarının büyük bölümü Çinli hiper ölçekli veri merkezi işletmecileri, yeni nesil bulut hizmet sağlayıcıları ve yapay zeka laboratuvarları tarafından satın alınıyor. Bu nedenle Apple'a ayrılabilecek üretim kapasitesinin önemli ölçüde Çinli müşterilere tahsis edildiği ve bu müşterilerin piyasa fiyatını ödemeye istekli olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, DRAM arzının gelecek yıl daha da sıkışmasının beklendiğini ve bunun bellek üreticilerinin pazarlık gücünü daha da artırabileceğini belirtiyor.

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Apple, DRAM arayışında: Çinli üretici indirim yapmayı reddetti

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