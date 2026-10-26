Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple duyurdu: Siri AI Türkçe yıl sonuna kadar geliyor

    Apple, Siri yapay zekası için yeni dil seçeneklerinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şirket ayrıca yıl sonuna kadar Türkçe Siri AI'ın geleceğinin müjdesini verdi.

    apple türkiye siri ai türkçe dil desteği Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, macOS 27.2 ve diğer yazılım güncellemelerinin parçası olarak yeni Siri AI özelliklerini ve dil seçeneklerini kullanıma sundu.

    Siri AI Türkçe dil desteği yıl sonuna kadar eklenecek

    Bugün duyurulan 27.2 yazılım güncellemeleriyle birlikte, Siri’nin çok daha yetenekli, etkileşimli ve kişisel olan yepyeni sürümü Siri AI, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Portekizce dillerinde de kullanıma sunuldu. Daha da önemlisi, Siri AI için beklenen Türkçe dil desteğinin yıl sonuna kadar ekleneceği açıklandı.

    Siri AI neler sunuyor?

    Siri’nin baştan sona yeniden tasarlanan sürümü Siri AI, kullanıcıların gizliliğinden ödün vermeyen daha kişisel ve daha güçlü bir model. Apple Intelligence temel alınarak geliştirilen Siri AI, kullanıcıların mesajlar, mailler, fotoğraflar ve diğer içeriklerde o an ihtiyaç duydukları bilgiyi bulmalarına yardımcı olmak için kullanıcının kişisel bağlamını anlıyor. Sistem genelinde daha da fazla uygulama işlemi gerçekleştirebilen Siri AI, kullanıcıların sıfırdan mail hazırlama veya bir dizi fotoğrafı düzenleyip paylaşma gibi görevlerine yardımcı olabiliyor. Siri AI, ekran farkındalığı sayesinde kullanıcının ekranında yer alan içerikle ilgili soruları yanıtlayabiliyor veya işlemler yapabiliyor. Ayrıca, neredeyse her konuda güncel bilgilere ulaşmak için tüm dünyanın bilgisine erişebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +20 Xloud +18 donanımcı123 +13 joven +12 TncyKrmn +10 serdarcenk +8 kickboxer_18 +8 NimbleSoul +7 Thomas Anderson +7 kymelria +7
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (1 Üye, 12 Misafir) 7 Masaüstü 6 Mobil
    YDRIOBMZYS okuyor
    Y
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1113 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    siri ai, Teknoloji Haberleri ve
    5 etiket daha Apple Telefon Mobil Teknolojiler Yapay Zeka Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı370b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    knight online patch atmıyor media markt fatura sorgulama megane 3 1.6 benzinli yoklama kaçağı cezası nereye ödenir ben sana inanıyorum izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro &#231;ip
    Apple MacBook Pro M5 Pro çip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum