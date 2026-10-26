Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, macOS 27.2 ve diğer yazılım güncellemelerinin parçası olarak yeni Siri AI özelliklerini ve dil seçeneklerini kullanıma sundu.

iPhone'lar için iOS 27.2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler 4 sa. önce eklendi

Siri AI Türkçe dil desteği yıl sonuna kadar eklenecek

Bugün duyurulan 27.2 yazılım güncellemeleriyle birlikte, Siri’nin çok daha yetenekli, etkileşimli ve kişisel olan yepyeni sürümü Siri AI, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Portekizce dillerinde de kullanıma sunuldu. Daha da önemlisi, Siri AI için beklenen Türkçe dil desteğinin yıl sonuna kadar ekleneceği açıklandı.

Siri AI neler sunuyor?

Siri’nin baştan sona yeniden tasarlanan sürümü Siri AI, kullanıcıların gizliliğinden ödün vermeyen daha kişisel ve daha güçlü bir model. Apple Intelligence temel alınarak geliştirilen Siri AI, kullanıcıların mesajlar, mailler, fotoğraflar ve diğer içeriklerde o an ihtiyaç duydukları bilgiyi bulmalarına yardımcı olmak için kullanıcının kişisel bağlamını anlıyor. Sistem genelinde daha da fazla uygulama işlemi gerçekleştirebilen Siri AI, kullanıcıların sıfırdan mail hazırlama veya bir dizi fotoğrafı düzenleyip paylaşma gibi görevlerine yardımcı olabiliyor. Siri AI, ekran farkındalığı sayesinde kullanıcının ekranında yer alan içerikle ilgili soruları yanıtlayabiliyor veya işlemler yapabiliyor. Ayrıca, neredeyse her konuda güncel bilgilere ulaşmak için tüm dünyanın bilgisine erişebiliyor.

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Apple duyurdu: Siri AI Türkçe yıl sonuna kadar geliyor

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