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    Apple, düz iPhone 18 modelini erteledi! Peki ama neden?

    Apple, bir süredir beklendiği gibi temel iPhone 18’in lansmanını erteledi. Standart modelin yanı sıra iPhone 18e ve iPhone Air 2’nin 2027’nin de ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

    Apple, düz iPhone 18 modelini erteledi! Peki ama neden? Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone lansman takviminde alışılmışın dışında bir değişikliğe gitti. Şirket, sonbahar etkinliğinde iPhone 18’i tanıtmak yerine yalnızca üst segment modellerine odaklandı. Böylece standart iPhone 18’in çıkışı 2027’nin ilk aylarına kaldı. Bugünkü etkinlikte sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo tanıtıldı.

    Standart model başka bahara kaldı

    Bunu ilk kez görsek de esasında bir süredir bu konuda iddialar vardı. Hatta 2025 yılından bu yana Apple’ın üst seviye modelleri yıl sonunda, standart modelleri ise yıl başına kaydırmak istediği iddia ediliyordu.

    Apple resmi bir açıklama yapmamış olsa da 2027’nin ilk aylarında üç yeni model daha katılacak. Bunlar standart iPhone 18, iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air olacak.

    Ertelemenin nedeni ne?

    Takvim değişikliğinin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Bunlardan ilki iPhone ailesinin artık oldukça genişlemiş olması. 6 iPhone modelini aynı gün tanıtmak ve piyasaya sürmek ticari açıdan pek mantıklı dğeil.

    Bir diğer ihtimal ise küresel bellek ve çip tedarikindeki sıkıntılar. Mevcut bellek kıtlığının yeni iPhone modellerine yönelik üretim kapasitesini zorlaması, Apple’ın standart iPhone 18’i ertelemesinde etkili olmuş olabilir. Şirketin bu koşullarda daha yüksek kâr marjına sahip Pro modelleri ve yeni katlanabilir iPhone Duo’yu önceliklendirmesi anlaşılabilir bir durum.

    Bellek tarafındaki sorunun bir diğer yansıması ise fiyatlar. Zira mevcut modeller hem Türkiye’de hem de diğer küresel pazarlarda ciddi oranda artış gördü. iPhone 17 ailesinin fiyatları 100 dolar artırıldı. Halen satışta olan iPhone 16’nın fiyatı da geçen haftaya kıyasla 100 dolar yükselerek yeniden 799 dolarlık başlangıç fiyatına çıktı.

    Yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max de önceki nesle göre 100 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunuldu.

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