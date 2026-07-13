Apple düzeltemiyor: iOS 26.5.2 güncellemesinde yeni sorunlar

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz Haziran ayında güvenlik açıklarını gideren ve yazılım hatalarını düzelten iOS 26.5.2 güncellemesini yayınladı ancak bu sürüm, birçok kullanıcı için ciddi sorunlar getirdi. Güncellemeyi yükledikten kısa bir süre sonra, iPhone’un şarjının normalden çok daha hızlı tükendiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var. Kötü pil ömrünün yanı sıra, birçok kişi cihazlarının dokunulduğunda inanılmaz derecede ısındığını bildiriyor.

iPhone'lara güvenlik güncellemesi: iOS 26.5.2 yayınlandı 1 hf. önce eklendi

iOS 26.5.2'de pil ve ısınma sorunu

Tam Boyutta Gör Aşırı pil tüketimi ve ısınma sorunu en yeni modelleri de etkiliyor gibi görünüyor. Bir iPhone 16 Pro Max kullanıcısı, iOS 26.5.2 güncellemesini yükledikten hemen sonra pil ömrünün azaldığını söylüyor. Kullanıcı ayrıca telefonun çok kısa sürede aşırı ısındığını da belirtiyor. Hızlı pil tüketimi ve cihazın ısınma sorunu genellikle birlikte görülen ve arka plan işlemlerinden kaynaklanan bir sorun.

Bazen büyük bir güncelleme, dosya indeksleme ve sistem optimizasyonu gibi birçok gizli arka plan çalışmasını tetikliyor, bu da işlemciyi zorluyor. Bu işlem tek başına birkaç gün boyunca pilin gücünü tüketebiliyor. Bu, iOS 26 sürümünde açık bir şekilde görülemiyor olsa da Apple, iOS 27’de Ayarlar’a dosya indeksleme gibi güncelleme sonrası cihazı yavaşlatan işlemlerin ne kadar sürede tamamlanacağını açıkça gösteren bir uyarı ekledi.

Üçüncü taraf uygulamalar da pil tüketimine yol açabiliyor. Özellikle Meta’nın sosyal medya uygulamaları, yeni sürüme güncellenmedikleri takdirde arka planda çok fazla enerji tüketmeleriyle ünlü. İhtiyaç duyulmayan uygulamalar için, arka planda uygulama yenilemeyi kapatmakta fayda var.

Arka plan indeksleme geçici pil düşüşlerini açıklasa da, aşırı ısınma daha derin yazılım sorunlarına işaret ediyor. Şu anda beta aşamasında olan iOS 26.6 güncellemesi bu sorunu giderebilir.

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Apple düzeltemiyor: iOS 26.5.2 güncellemesinde yeni sorunlar

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