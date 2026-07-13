Apple düzeltemiyor: iOS 26.5.2 güncellemesinde yeni sorunlar

iOS 26.5.2'de pil ve ısınma sorunu
Bazen büyük bir güncelleme, dosya indeksleme ve sistem optimizasyonu gibi birçok gizli arka plan çalışmasını tetikliyor, bu da işlemciyi zorluyor. Bu işlem tek başına birkaç gün boyunca pilin gücünü tüketebiliyor. Bu, iOS 26 sürümünde açık bir şekilde görülemiyor olsa da Apple, iOS 27’de Ayarlar’a dosya indeksleme gibi güncelleme sonrası cihazı yavaşlatan işlemlerin ne kadar sürede tamamlanacağını açıkça gösteren bir uyarı ekledi.
Üçüncü taraf uygulamalar da pil tüketimine yol açabiliyor. Özellikle Meta’nın sosyal medya uygulamaları, yeni sürüme güncellenmedikleri takdirde arka planda çok fazla enerji tüketmeleriyle ünlü. İhtiyaç duyulmayan uygulamalar için, arka planda uygulama yenilemeyi kapatmakta fayda var.
Arka plan indeksleme geçici pil düşüşlerini açıklasa da, aşırı ısınma daha derin yazılım sorunlarına işaret ediyor. Şu anda beta aşamasında olan iOS 26.6 güncellemesi bu sorunu giderebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: