Apple, Dynamic Island özelliğini yıllar sonra Mac'e getirdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, PROLED XDR ekranlı yeni MacBook Pro ile Dynamic Island özelliğini ilk kez Mac'e getirdi. Dinamik Ada; Spotlight, Canlı Etkinlikler ve Siri AI için ekranın üst kısmında yeni bir alan.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı 3 sa. önce eklendi

PROLED XDR ekranlı yeni MacBook Pro, Dynamic Island özelliğiyle gelen ilk Mac

Tam Boyutta Gör Apple bugün, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleriyle birlikte Dynamic Island özelliğini ilk kez Mac'e getirdi. Bu özellik, Canlı Etkinlikler, Spotlight ve Siri yapay zekasını ekran üzerinde etkileşimli bir alanda birleştiriyor.

MacBook Pro'daki Dynamic Island, kullanıcıların üzerinde çalıştıkları uygulamadan ayrılmalarına gerek kalmadan gerçek zamanlı bilgileri görüntülemelerine ve bu bilgileri kontrol etmelerine olanak tanıyor. Apple'a göre kullanıcılar, doğrudan bu arayüz üzerinden Mac'lerinde arama yapabilecek, Siri'ye soru sorabilecek, gelen aramaları yanıtlayabilecek, müziği kontrol edebilecek, AirDrop paylaşımlarını görebilecek ve Canlı Etkinlikleri takip edebilecek.

Dynamic Island, MacBook Pro'da sunulan yeni dokunmatik özelliklerle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede kullanıcılar, ekranın üst kısmındaki denetimlere ve Canlı Etkinliklere doğrudan dokunarak işlem yapabilecek.

Söz konusu özellik, MacBook Pro'daki çok daha kapsamlı yenilenen tasarımın parçası olarak geliyor. Bu tasarım, tandem OLED PROLED XDR ekran, M5 Pro ve M5 Max çipler, daha ince ve hafif kasa, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 desteği ve 24 saate varan pil ömrü gibi yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Yeni MacBook Pro için ön siparişler başlamış durumda. 199.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dokunmatik ekranlı MacBook Pro, 6 Kasım Cuma gününden itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: